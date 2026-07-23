Da Carletto a Tuchel e Klopp: quanto costa avere un big sulla panchina della nazionale

Thomas Tuchel, dalla FA inglese, riceve poco più di 6 milioni di euro all'anno più bonus, mentre Jorge Jesus, appena nominato alla guida del Portogallo, ha dovuto dividere per tre il maxi-salario arabo dell'Al-Nassr, attestandosi poco sopra i 4 milioni. In Francia la questione è diventata addirittura un caso politico. La legislazione transalpina impone un tetto agli ingaggi sportivi fissato a 450 mila euro annui: una cifra del tutto incompatibile con l'arrivo in panchina di Zinedine Zidane. La Federcalcio francese è al lavoro per una deroga di Stato che consenta di sforare il tetto, dato che Zizou andrebbe a guadagnare più dei 3,8 milioni di Didier Deschamps.