Mondiale 2030 a 64 squadre: la formula e le polemiche dell'edizione extralarge

Non diciamo che per l'Italia diventerebbe impossibile fallire l'ennesima qualificazione (mai dire mai), ma di certo la fase finale rischierebbe di perdere buona parte del suo fascino storico. Nata a marzo 2025 su input uruguayano durante un Consiglio Fifa, l'idea è stata poi fortemente rilanciata proprio da Dominguez. Il motivo? Chiarissimo: portare praticamente tutto il Sudamerica al Mondiale. La Conmebol ha già il 65% delle sue nazionali qualificate (sei certe più una allo spareggio), portando il totale a 64, farebbero il loro ingresso 9 squadre su 10.