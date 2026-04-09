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Rivoluzione all'Olympique Marsiglia: svelato il nuovo logo tra storia e futuro

L'OM presenta il nuovo logo: un mix tra lo stemma del 1899 e il "Blue Marseille". Lanciato anche il nuovo sito ufficiale

09 Apr 2026 - 09:36
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L’Olympique Marsiglia ha svelato il suo nuovo logo, che sostituisce dopo 22 anni quello attuale. Il logo fonde i simboli fondativi del club in un design moderno: la struttura della "M" eredita il tratto del 1899, l'anello bianco richiama il 1973 e le linee dinamiche citano il successo del 1986. Al centro della rivoluzione cromatica c'è il "Blue Marseille", una tonalità inedita creata sintetizzando l'azzurro storico della società con i colori iconici della città, dai cartelli stradali al cielo del maestrale. Lo stemma è stato progettato per essere versatile: manterrà la stella e il motto "Droit au But" in ambito sportivo, mentre si adatterà a varianti cromatiche per i contesti digitali e istituzionali, accompagnando il lancio di un sito ufficiale completamente riprogettato per migliorare l'esperienza dei tifosi. Questa evoluzione non segna una rottura con il passato, ma ne raffina le linee essenziali per proiettare l'OM verso uno sviluppo globale, ancorando saldamente il futuro del club alle sue radici mediterranee e ai suoi archivi storici. Alessandro Antonello, direttore generale del Marsiglia, ha detto: "È stata compiuta una scelta orientata al futuro e alla modernità, senza però rinnegare il passato e l’identità del club". 

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