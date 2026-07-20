Che caos per il Pallone d'Oro! Tanti nomi in ballo ma regna l'incertezza. Ecco chi può vincerlo

L'unica certezza è che nell'anno del Mondiale le prestazioni e i gol nel torneo possono fare la differenza. E qui Mbappé non ha tradito. L'ex Monaco, dopo una stagione in chiaroscuro al Real, ha fatto faville realizzando dieci gol e prendendosi anche il primo posto nella classifica all-time dei marcatori davanti a Messi che resta più che mai in corsa per il Pallone d'Oro. Ma al contempo il 27enne transalpino ha bucato la semifinale decisiva con la Spagna senza alzare trofei in stagione. Ci è riuscito invece Kvara, decisivo a tratti con il Psg di Luis Enrique ma assente in Coppa del Mondo. Dettaglio ripetiamo, tutt'altro che banale. Insomma i candidati sono diversi e tutti hanno delle carte da giocarsi in una lotta che si preannuncia tirata fino all'ultimo.