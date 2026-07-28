Us Open: Djokovic e Sabalenka insieme nel doppio misto, non ci sono Sinner e Alcaraz

28 Lug 2026 - 11:58
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Novak Djokovic e Aryna Sabalenka giocheranno insieme il doppio misto agli Us Open, nel nuovo format aperto alle star del singolare lanciato da Us Tennis lo scorso anno. Sorprende la presenza della bielorussa tra le iscritte, dopo che negli scorsi mesi si era esposta per la richiesta di distribuire ai giocatori una quota maggiore dei ricavi dei tornei del Grande Slam: tra le ipotesi più probabili come azione di boicottaggio c'era proprio l'assenza al doppio misto a New York. Non ci saranno Jannik Sinner, che mette al primo posto il riposo, e Carlos Alcaraz, che laddove rientrasse dopo l'infortunio al polso non vorrebbe sottoporlo a stress aggiuntivi. Difenderanno il titolo Sara Errani e Andrea Vavassori, mentre l'altro azzurro Flavio Cobolli giocherà con la svizzera Belinda Bencic.

Ultimi video

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

00:43
MCH BASEBALL CACCIA ALLO SCOIATTOLO 28/7 MCH

Altro che baseball: Tigres e Orioles fanno partire la caccia allo scoiattolo!

00:33
MCH BASEBALL FUORICAMPO DELLA MAZZA 28/7 MCH

Baseball americano ai confini della realtà: il fuori campo è della mazza!

01:16
Sioli e Inzoli, che salti

Sioli e Inzoli, che salti

00:24
13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

01:33
MCH CAMILLA MORONI BRONZO EUROPEI BOULDER MCH

Europei arrampicata: Camilla Moroni conquista il bronzo a Barcellona

01:05
DICH DOUALLA RECORD EUROPEO DICH

Doualla da record: "Ho fatto due volte i 100 metri per correre dalla mia famiglia"

01:02

Falcons-Saints, il Ringraziamento della NFL su Canale 20

00:38
actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

00:18

Shaq fa il dj in Belgio: show tra il pubblico

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

01:39
DICH CERVELLI (BASEBALL) DICH

Cervelli: "Il sangue italiano è un orgoglio"

00:26
hypersail

Ferrari Hypersail vuole ridefinire la navigazione oceanica in modo green

50:59
Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

53:39
Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

I più visti di Altri Sport

MCH BASEBALL CACCIA ALLO SCOIATTOLO 28/7 MCH

Altro che baseball: Tigres e Orioles fanno partire la caccia allo scoiattolo!

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH BASEBALL FUORICAMPO DELLA MAZZA 28/7 MCH

Baseball americano ai confini della realtà: il fuori campo è della mazza!

13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

Conor McGregor contro Max Hollway

Conor McGregor, ritorno horror: si fa male dopo 69" | Piange anche Drake

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:44
Mondiali, Italia oro nel fioretto maschile: battuto Hong Kong all'ultima stoccata!
13:30
Sci: freestyle, Donaggio, Miro Tabanelli e Gasslitter in raduno a Scharnitz
11:58
Us Open: Djokovic e Sabalenka insieme nel doppio misto, non ci sono Sinner e Alcaraz
10:53
Mondiali scherma: Italia in finale a squadre in fioretto uomini e spada donne
21:19
Tennis, Atp Washington: Arnaldi si ritira, facile rientro per Musetti