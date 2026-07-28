Us Open: Djokovic e Sabalenka insieme nel doppio misto, non ci sono Sinner e Alcaraz

Novak Djokovic e Aryna Sabalenka giocheranno insieme il doppio misto agli Us Open, nel nuovo format aperto alle star del singolare lanciato da Us Tennis lo scorso anno. Sorprende la presenza della bielorussa tra le iscritte, dopo che negli scorsi mesi si era esposta per la richiesta di distribuire ai giocatori una quota maggiore dei ricavi dei tornei del Grande Slam: tra le ipotesi più probabili come azione di boicottaggio c'era proprio l'assenza al doppio misto a New York. Non ci saranno Jannik Sinner, che mette al primo posto il riposo, e Carlos Alcaraz, che laddove rientrasse dopo l'infortunio al polso non vorrebbe sottoporlo a stress aggiuntivi. Difenderanno il titolo Sara Errani e Andrea Vavassori, mentre l'altro azzurro Flavio Cobolli giocherà con la svizzera Belinda Bencic.