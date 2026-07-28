Juve-Alajbegovic: si può fare ma a due condizioni

Kerim Alajbegovic, trequartista di proprietà del Bayer Leverkusen reduce dal prestito al Salisburgo, è finito al centro di un'asta di mercato internazionale. Sulle tracce del giocatore si sono mosse con decisione diverse big europee e italiane tra cui Chelsea, Borussia Dortmund, Newcastle, Roma, Napoli e Atalanta, con i Blues attualmente in vantaggio grazie a una proposta da 40 milioni di euro per strapparlo ai tedeschi e girarlo successivamente in prestito.