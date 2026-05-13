Ligue 1: il Psg batte il Lens 2-0 ed è Campione per la quattordicesima volta
Kvaratskhelia e Mbaye stendono i Sangueoro: altro trionfo per Luis Enrique
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Il Paris Saint-Germain si laurea Campione di Francia per la 14a volta nella sua storia, la quinta di fila. Nel recupero della 29a giornata di Ligue 1 il Psg vince 2-0 in trasferta lo scontro diretto contro il Lens e lo stacca definitivamente. Kvaratskhelia stappa la gara al 29’, i Sangueoro sfiorano il pareggio nella ripresa ma poi crollano al 93’ con la rete di Mbaye. Ennesimo trionfo per Luis Enrique, che ora può pensare alla finale di Champions League.
Record assoluto per il Paris Saint-Germain, che tocca quota 14 titoli di Campione di Francia vinti nella propria storia. Grazie al successo esterno per 2-0 nel recupero della ventinovesima giornata in casa del Lens la squadra di Luis Enrique aggiunge un altro trofeo alla sua bacheca, con uno sguardo anche alla finale di Champions (la seconda consecutiva) in programma per il prossimo 30 maggio a Budapest. La tensione si avverte in avvio di partita, ma a pochi istanti dalla mezzora ecco che arriva la rete che scioglie i parigini: assist di Dembelé per l’1-0 dell’ormai solito Kvaratskhelia, che sblocca il match al 29’ dopo un buon momento dei padroni di casa. I Sangueoro reagiscono, spingendo forte sia a fine primo tempo che all’inizio del secondo. Al 74’ la grande chance degli uomini di Sage, che colpiscono un palo con Sima in contropiede. Gli ospiti soffrono fino alla fine, ma al 93’ trovano il gol definitivo: azione di Doué sulla destra, che pesca l’inserimento e il destro sotto la traversa del giovane Mbaye, per il 2-0 finale. Il Psg è Campione di Francia e conquista il titolo di Ligue 1 per la quattordicesima volta nella sua storia: deve arrendersi a una sola giornata dalla fine invece il Lens, che chiude in seconda posizione un campionato comunque superlativo con un Florian Thauvin intramontabile.