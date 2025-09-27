Ligue 1: il Psg piega l’Auxerre, tonfo del Monaco

Crollo totale del Monaco, sconfitto 3-1 sul campo del Lorient. Nel corso del primo tempo i monegaschi cercano di premere sull’acceleratore, ma al 38’ arriva l’episodio chiave della gara a favore dei padroni di casa: secondo cartellino giallo per Kehrer e ospiti in dieci uomini di fatto per tutto il secondo tempo e i minuti rimanenti nel primo. Il Lorient approfitta subito della superiorità numerica, stappando la partita due minuti più tardi con Bamba. Il Monaco rientra negli spogliatoi sotto di un gol, ma le cose nella ripresa peggiorano: al 72’ Pagis entra dalla panchina e nel giro di sei minuti sigla una splendida doppietta per mettere in cassaforte la partita: 2-0 al 76’ su assist di Soumano e 3-0 all’82’ dopo l’invenzione di Makengo. Gli uomini di Hutter sono ko, ma trovano le forze di segnare il gol della bandiera al 98’ con Ansu Fati su rigore. Seconda vittoria per il Lorient, che sale a 7 punti in classifica: il Monaco resta fermo a 12, al secondo ko stagionale.