Ligue 1: il Psg piega l’Auxerre, tonfo del Monaco

Luis Enrique vince 2-0 e torna in solitaria in vetta alla classifica, monegaschi ko 3-1 col Lorient

27 Set 2025 - 23:06
Nel sesto turno di Ligue 1 il Paris Saint-Germain supera 2-0 l’Auxerre e sigla la quinta vittoria stagionale: per i Campioni in carica decisivi i gol di Zabarny al 32’ e Beraldo al 55’. Luis Enrique torna in testa alla classifica, in attesa del match del Lione. Crolla invece il Monaco, sconfitto 3-1 sul campo del Lorient: Bamba e Pagis (doppietta) stendono i monegaschi. Termina in pareggio 2-2 la sfida tra Tolosa e Nantes.

PSG-AUXERRE 2-0

Tutto piuttosto facile per il Psg, che si impone per 2-0 sull’Auxerre con due marcatori insospettabili. Dopo il ko contro il Marsiglia gli uomini di Luis Enrique partono subito forte, e pochi minuti dopo la mezzora riescono a stappare la partita grazie alla rete di Zabarny, al 32’. Gli ospiti non reagiscono, e la prima frazione di gioco va in archivio con i parigini avanti di una rete. Dopo la pausa il Psg colpisce ancora, con la rete che mette il match in cassaforte: al 54’, dagli sviluppi di corner, Mayulu apparecchia per il 2-0 di Lucas Beraldo. Gli ospiti si scuotono tre minuti più tardi con il palo colpito da fuori area da Danois, ma è di fatto l’ultimo sussulto della sfida. Vince 2-0 il Psg e sale a 15 punti in classifica, in vetta solitaria in attesa della partita del Lione. Auxerre fermo a quota 6, con due vittorie e quattro sconfitte registrate fino ad ora.

LORIENT-MONACO 3-1

Crollo totale del Monaco, sconfitto 3-1 sul campo del Lorient. Nel corso del primo tempo i monegaschi cercano di premere sull’acceleratore, ma al 38’ arriva l’episodio chiave della gara a favore dei padroni di casa: secondo cartellino giallo per Kehrer e ospiti in dieci uomini di fatto per tutto il secondo tempo e i minuti rimanenti nel primo. Il Lorient approfitta subito della superiorità numerica, stappando la partita due minuti più tardi con Bamba. Il Monaco rientra negli spogliatoi sotto di un gol, ma le cose nella ripresa peggiorano: al 72’ Pagis entra dalla panchina e nel giro di sei minuti sigla una splendida doppietta per mettere in cassaforte la partita: 2-0 al 76’ su assist di Soumano e 3-0 all’82’ dopo l’invenzione di Makengo. Gli uomini di Hutter sono ko, ma trovano le forze di segnare il gol della bandiera al 98’ con Ansu Fati su rigore. Seconda vittoria per il Lorient, che sale a 7 punti in classifica: il Monaco resta fermo a 12, al secondo ko stagionale.

TOLOSA-NANTES 2-2

Il Tolosa domina contro il Nantes ma deve rimontare due volte per strappare almeno un punto: il match finisce 2-2. I padroni di casa dopo un quarto d’ora a ritmo basso aumentano i giri del motore, arrivando a sfiorare il vantaggio. L’1-0 però viene messo a segno a sorpresa dai canarini: Lahdo al 45’ +4, in pieno recupero, porta avanti il Nantes. In avvio di ripresa i Violets rispondono: assist di Donnum per l’1-1 di Gboho. La formazione allenata da Martinez sembra avere la forza per completare la rimonta, ma gli ospiti colpiscono ancora al 61’ con Leroux. Serve il calcio di rigore trasformato al 68’ da Donnum per ristabilire l’equilibrio, con l’incontro che termina poi senza ulteriori marcature. Con questo pareggio il Tolosa sale a 7 punti, due in più rispetto ai 5 totalizzati fin qui dal Nantes.

