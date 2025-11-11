Logo SportMediaset

Calcio
IL CASO

Spagna-Barça, è ancora guerra su Yamal: escluso dai convocati dopo un esame non autorizzato

Il giovane campione si è sottoposto a esami strumentali che raccomandano 10 giorni di riposo: la Roja, furiosa, lo rispedisce a casa

11 Nov 2025 - 11:55

Continua la guerra a suon di comunicati e frecciatine tra il Barcellona e la Federazione spagnola: al centro della disputa sempre lui, Lamine Yamal. Questa volta a far scoppiare la bufera sarebbe stato un esame non autorizzato a cui il giovane numero 10 blaugrana si sarebbe sottoposto e per cui è stato escluso dagli impegni della Roja contro Georgia e Turchia. Ma andiamo con ordine

DOPPIO FORFAIT

Tensioni che hanno portato all'esclusione, sempre per lo stesso infortunio, del classe 2007 nella seconda sosta di ottobre. Questa pausa sembrava la volta buona per il suo ritorno in nazionale ma il duro comunicato della Federazione spagnola gli ha chiuso le porte: "I Servizi Medici della RFEF desiderano esprimere il proprio stupore e disappunto dopo aver appreso alle ore 13:47 di lunedì 10 novembre, giorno dell'inizio del ritiro ufficiale con la Nazionale, che il giocatore Lamine Yamal era stato sottoposto quella stessa mattina a una procedura invasiva di radiofrequenza per il trattamento dei suoi disturbi al pube. Tale procedura è stata eseguita senza previa comunicazione allo staff medico della Nazionale, che ne è venuto a conoscenza solo attraverso un referto ricevuto alle 22:40 di ieri sera, in cui si raccomanda un riposo di 7-10 giorni. Di fronte a questa situazione, e dando la priorità in ogni momento alla salute, alla sicurezza e al benessere del giocatore, la Real Federación Española de Fútbol ha deciso di esonerare l'atleta dalla presente convocazione. Confidiamo in un suo favorevole decorso e gli auguriamo una pronta e completa guarigione.

lamine yamal
spagna
barcellona
comunicato
infortunio
pubalgia

