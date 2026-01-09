Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Lombardia: da Regione 500mila euro per 'Grandi eventi sportivi' nel 2026

09 Gen 2026 - 18:48

Un contributo di 500.000 euro a fondo perduto per sostenere la realizzazione di 'Grandi eventi sportivi'. È quanto stanziato da Regione Lombardia, che conferma così il suo impegno nello sport come motore di crescita e visibilità internazionale.

"La Lombardia - ha detto Federica Picchi, sottosegretario regionale a Giovani e Sport - è sempre più protagonista nello scenario sportivo internazionale".

"Con questa iniziativa - ha aggiunto - sosteniamo eventi di alto livello che non solo promuovono lo sport, ma portano benefici concreti ai nostri territori, valorizzandone il patrimonio culturale e turistico".

Il bando, aperto dall'8 al 29 gennaio è rivolto a chi organizza grandi eventi sportivi tra il 1 aprile e il 30 settembre 2026. Possono fare domanda associazioni e società sportive dilettantistiche, federazioni nazionali e paralimpiche, enti di promozione sportiva, enti locali, consorzi turistici e comitati organizzatori. Per poter accedere ai contributi, l'evento deve avere un costo superiore ai 200.000 euro, essere riconosciuto dalle federazioni sportive di riferimento e garantire una copertura mediatica nazionale e internazionale. I fondi saranno assegnati sulla base di una valutazione che terrà conto di diversi aspetti, tra cui storicità dell'evento, partecipazione internazionale, impatto sul territorio e visibilità mediatica. L'importo massimo erogabile per evento sarà al massimo di 50.000 euro.

"Regione Lombardia - ha concluso Picchi - continua a investire su eventi sportivi di qualità, capaci di lasciare un segno e di rafforzare il legame tra sport e territorio. Sostenere lo sport significa investire nelle persone, nella valorizzazione territoriale e nell'immagine della nostra regione". 

Ultimi video

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

00:30
Dan Peterson uno di noi

Dan Peterson uno di noi

02:42
90 anni di Dan Peterson

I 90 anni di Dan Peterson

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

02:45
DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

01:09
3-tre, quante cadute

3-tre, quante cadute

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

Giacomel, a Oberhof la vittoria più triste. Braccia al cielo per l'amico scomparso: "Bakken, questa è per te"

Il Giro è di Simon Yates

Il Giro è di Simon Yates

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:37
Milano Cortina, -28: FiberCop garantirà la connessione dei Giochi
18:48
Lombardia: da Regione 500mila euro per 'Grandi eventi sportivi' nel 2026
17:26
Freestyle: azzurri skicross in allenamento tra Val di Fassa e Limone Piemonte
16:28
Skeleton, Europei: Meylemans domina a St. Moritz, Fumagalli 13/ma
15:47
Snowboard, spalla infortunata: due volte oro olimpico Kim in dubbio per Giochi