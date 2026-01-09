Lombardia: da Regione 500mila euro per 'Grandi eventi sportivi' nel 2026

Il bando, aperto dall'8 al 29 gennaio è rivolto a chi organizza grandi eventi sportivi tra il 1 aprile e il 30 settembre 2026. Possono fare domanda associazioni e società sportive dilettantistiche, federazioni nazionali e paralimpiche, enti di promozione sportiva, enti locali, consorzi turistici e comitati organizzatori. Per poter accedere ai contributi, l'evento deve avere un costo superiore ai 200.000 euro, essere riconosciuto dalle federazioni sportive di riferimento e garantire una copertura mediatica nazionale e internazionale. I fondi saranno assegnati sulla base di una valutazione che terrà conto di diversi aspetti, tra cui storicità dell'evento, partecipazione internazionale, impatto sul territorio e visibilità mediatica. L'importo massimo erogabile per evento sarà al massimo di 50.000 euro.