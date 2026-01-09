Porsche celebra la vittoria nella Carrera Panamericana del 1954 con una livrea speciale

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Colori speciali per ricordare la storica vittoria di Hans Herrmann con la Porsche 550 Spyder. Un successo che contribuì alla nascita di uno dei nomi più iconici di sempre: Carreradi Redazione
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Porsche celebra il mito della "Carrera" e il profondo legame di questo nome iconico con il motorsport messicano. In occasione della seconda gara stagionale di Formula E nella capitale del Messico, le due Porsche 99X Electric ufficiali scenderanno in pista con una veste grafica celebrativa dal forte valore simbolico, riportando in pista lo spirito della leggendaria Carrera Panamericana.
La livrea richiama infatti la leggendaria Porsche 550 Spyder con cui Hans Herrmann conquistò una storica vittoria di classe alla Carrera Panamericana del 1954, la corsa su strada più famosa del Paese. In quell’edizione, Herrmann trionfò nella categoria Sport riservata alle vetture fino a 1.500 cc, chiudendo inoltre con un prestigioso terzo posto assoluto.
© Ufficio Stampa
Un risultato che segnò una tappa fondamentale nella storia sportiva del marchio: non solo consolidò il prestigio internazionale di Porsche nei primi anni Cinquanta, ma, insieme ai successi ottenuti nel 1952 e nel 1953 (come la vittoria alla 24 Ore di Le Mans del 1953), contribuì alla nascita di uno dei nomi più iconici di sempre: appunto, Carrera.
Proprio grazie a questi successi, il motore di queste auto - originariamente noto con la sigla Type 547 - fu soprannominato Carrera e da quel momento le Porsche Carrera sono state identificate come le automobili dotate dei propulsori più potenti, come la Porsche 911 e la Porsche Carrera GT.
“Storicamente, e ancora oggi, il Messico è un luogo speciale per noi - ha spiegato Thomas Laudenbach, Vice President Porsche Motorsport - la storia di Porsche nel motorsport elettrico è relativamente giovane, ma il circuito di Città del Messico ha avuto un ruolo determinante”.
Proprio sull’asfalto messicano, infatti, il team ufficiale Porsche ha conquistato la prima pole position in Formula E nel 2020 e la prima vittoria nel 2022. Un legame vincente che rende il tracciato uno dei più favorevoli per la Casa di Stoccarda: nessun altro circuito ha regalato a Porsche tanti successi nella serie elettrica.
© Ufficio Stampa