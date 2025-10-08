Villarreal-Barcellona si giocherà il 20 dicembre a Miami

Lo ha confermato il presidente della Liga Tebas: "Con questa partita compiamo un passo storico"
Il campionato spagnolo emigra negli Stati Uniti. In occasione dello Sports Summit USA 2025 a Miami, il presidente della Liga Javier Tebas ha confermato che Villarreal e Barcellona si affronteranno all'Hard Rock Stadium di Miami il 20 dicembre, dopo il via libera della Uefa. La Liga spingeva da tempo per giocare una partita di campionato all'estero, con il primo tentativo avvenuto nel 2018 con una partita tra Barcellona e Girona, ma l'idea è stata scartata dopo le critiche di giocatori, tifosi e club. "Con questa partita compiamo un passo storico che lancia la Liga e il calcio spagnolo in una nuova dimensione - le parole di Tebas - Comprendiamo e rispettiamo le preoccupazioni che questa decisione può generare, ma è importante contestualizzarla: questa è solo una delle 380 partite della stagione. La Liga rappresenta milioni di tifosi in tutto il mondo, compresi molti che seguono con passione le loro squadre e meritano anche l'opportunità di viverle dal vivo almeno una volta. Questa partita cerca di avvicinare il nostro calcio a questa tifoseria globale senza compromettere il nostro impegno nei confronti di coloro che lo vivono negli stadi spagnoli ogni giorno".
"Non vediamo l'ora di riunirci a tutti i nostri tifosi negli Stati Uniti e ringraziamo la Liga per l'opportunità di visitare uno dei mercati strategici chiave per il club - ha dichiarato il presidente del Barcellona Joan Laporta - Come club globale, con milioni di follower in tutto il mondo, questa opportunità rafforza il nostro impegno nei confronti dei tifosi internazionali, soprattutto in un mercato chiave come gli Stati Uniti. Una partita ufficiale in una città come Miami, con una grande comunità del Barça, sarà senza dubbio un grande spettacolo con due squadre che si sfidano ai massimi livelli". "Per il Villarreal questa è un'opportunità storica per continuare a crescere e acquisire visibilità in un paese importante come gli Stati Uniti. Sappiamo che questa partita in trasferta avrà un impatto sui nostri abbonati, ed è per questo che adotteremo misure significative per compensarli. Siamo fiduciosi che sarà una grande esperienza", ha dichiarato il presidente Fernando Roig.