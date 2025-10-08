Villarreal-Barcellona si giocherà il 20 dicembre a Miami

Il campionato spagnolo emigra negli Stati Uniti. In occasione dello Sports Summit USA 2025 a Miami, il presidente della Liga Javier Tebas ha confermato che Villarreal e Barcellona si affronteranno all'Hard Rock Stadium di Miami il 20 dicembre, dopo il via libera della Uefa. La Liga spingeva da tempo per giocare una partita di campionato all'estero, con il primo tentativo avvenuto nel 2018 con una partita tra Barcellona e Girona, ma l'idea è stata scartata dopo le critiche di giocatori, tifosi e club. "Con questa partita compiamo un passo storico che lancia la Liga e il calcio spagnolo in una nuova dimensione - le parole di Tebas - Comprendiamo e rispettiamo le preoccupazioni che questa decisione può generare, ma è importante contestualizzarla: questa è solo una delle 380 partite della stagione. La Liga rappresenta milioni di tifosi in tutto il mondo, compresi molti che seguono con passione le loro squadre e meritano anche l'opportunità di viverle dal vivo almeno una volta. Questa partita cerca di avvicinare il nostro calcio a questa tifoseria globale senza compromettere il nostro impegno nei confronti di coloro che lo vivono negli stadi spagnoli ogni giorno".