Real Madrid, le prime parole di Arbeloa: "Che onore, io qui da 20 anni. Xabi? Grande relazione con lui"

Dopo l'esonero di Xabi Alonso, per il Real Madrid è tempo di aprire un nuovo capitolo. Presentato ufficialmente il nuovo allenatore Alvaro Arbeloa, promosso dalla Castilla e veterano del club per le tante stagioni in campo e poi in panchina, seppur a livello giovanile: "Per me è un onore essere qui, allenatore del miglior club della storia, dove ho avuto la fortuna di vivere, come giocatore e tecnico delle giovanili, più di 20 anni dei miei 43 di vita. So cosa significa rappresentare questo stemma e cosa vuol dire vincere con questa maglia".