Juventus, recuperati Kelly e Conceicao: le ultime sulla formazione
Convocati Juve-Lazio: tornano Kelly e Conceicao. La scelta su David e Yildiz
© IPA
Lloyd Kelly e Francisco Conceicao sono stati convocati per la gara di questa sera contro la Lazio. La lista è stata diramata direttamente dalla Juventus nel primo pomeriggio, confermando dunque il recupero del difensore inglese e dell'attaccante portoghese, almeno per la panchina.
Non dovrebbe infatti cambiare la probabile formazione, considerando che Conceicao e Kelly partiranno con ogni probabilità fuori. Davanti a Di Gregorio, Kalulu e Cambiaso sugli esterni del 4-2-3-1, probabile maglia dal 1' per Koopmeiners da centrale di difesa al fianco di Bremer. Thuram e Locatelli in mediana, mentre Miretti, McKennie e Yildiz, fresco di rinnovo di contratto, dovrebbero occupare la trequarti alle spalle di David.