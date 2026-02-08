Parma, Cuesta: "Risultato giusto? Noi abbiamo segnato, il Bologna no"

Colpaccio Parma nel derby emiliano contro il Bologna. Il gol all'ultimo minuto, segnato da Ordonez per i tre punti gialloblù, fa sorridere l'allenatore Carlos Cuesta: "Abbiamo fatto una grande gara difensiva, non era facile perché arrivavamo da otto gol subiti in due gare. Ho visto spirito di sacrificio e lucidità. Dobbiamo ancora migliorare e crescere nella fase offensiva, ma ci godiamo la vittoria".