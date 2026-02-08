Parma, Cuesta: "Risultato giusto? Noi abbiamo segnato, il Bologna no"
© Getty Images
Colpaccio Parma nel derby emiliano contro il Bologna. Il gol all'ultimo minuto, segnato da Ordonez per i tre punti gialloblù, fa sorridere l'allenatore Carlos Cuesta: "Abbiamo fatto una grande gara difensiva, non era facile perché arrivavamo da otto gol subiti in due gare. Ho visto spirito di sacrificio e lucidità. Dobbiamo ancora migliorare e crescere nella fase offensiva, ma ci godiamo la vittoria".
Risultato quindi giusto al Dall'Ara, nonostante il Bologna abbia sfiorato il vantaggio anche in inferiorità numerica? "Il risultato poteva essere un altro, ma noi abbiamo segnato e il Bologna no. Ha parlato il campo: nel calcio c'è una giustizia e chi fa più gol vince".