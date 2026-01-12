Real Madrid, Xabi Alonso non è più l'allenatore: ufficiale l'esonero. Al suo posto Arbeloa

"Xabi Alonso avrà sempre l'affetto e l'ammirazione di tutti i tifosi del Madrid perché è una leggenda del Real Madrid e ha sempre rappresentato i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa", si legge nel comunicato. Che poi conclude: "Il nostro club ringrazia Xabi Alonso e tutto il suo team tecnico per il lavoro e la dedizione dimostrati in questo periodo e augura loro la migliore fortuna in questa nuova fase della loro vita".