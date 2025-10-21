Logo SportMediaset

Scontro tra Liga e Real Madrid: per i blancos disputare Villarreal-Barça a Miami falsa il campionato

La partita in programma a Miami tra Villarreal e Barça continua a far discutere in Spagna

21 Ott 2025 - 15:56

Come successo in Italia per Milan-Como, anche in Spagna fa discutere la decisione di giocare Villarreal-Barcellona a Miami, negli Stati Uniti. L'ultimo fronte di discussione si è aperto dal Real Madrid, con un attacco senza veli diretto alla Liga con cui i blancos sostengono che: "Disputare la partita in Florida falserebbe il campionato". 

Non solo, perché Florentino Perez ha inviato al Consiglio Superiore dello Sport (CSD) una comunicazione formale con cui il Real Madrid si oppone fermamente allo svolgimento della partita a Miami. Il CSD, a quel punto, ha richiesto alla Federazione calcistica spagnola informazioni dettagliate sui motivi che giustificano la scelta di portare una partita di Liga fuori dai confini spagnoli.

A gettare benzina sul fuoco è stato anche il duro attacco di Thibaut Courtois al progetto de La Liga di giocare la partita Villarreal-Barcellona negli Stati Uniti. Secondo Il portiere belga del Real Madrid questa iniziativa "falsa il campionato" spagnolo. "È facile fare un paragone con la NFL e la NBA che giocano qualche match in Europa, ma loro hanno 82 partite a stagione e, per la NFL, è stata votata da tutti i proprietari delle franchigie. Qui è il contrario: La Liga ha deciso da sola". In realtà la polemica non si può circoscrivere al solo Real Madrid: anche gli altri club di Liga hanno manifestato il loro dissenso non giocando i primi secondi delle partite, su richiesta del sindacato dei giocatori (AFE).

villarreal
barcellona
real madrid
liga

