Scontro tra Liga e Real Madrid: per i blancos disputare Villarreal-Barça a Miami falsa il campionato

A gettare benzina sul fuoco è stato anche il duro attacco di Thibaut Courtois al progetto de La Liga di giocare la partita Villarreal-Barcellona negli Stati Uniti. Secondo Il portiere belga del Real Madrid questa iniziativa "falsa il campionato" spagnolo. "È facile fare un paragone con la NFL e la NBA che giocano qualche match in Europa, ma loro hanno 82 partite a stagione e, per la NFL, è stata votata da tutti i proprietari delle franchigie. Qui è il contrario: La Liga ha deciso da sola". In realtà la polemica non si può circoscrivere al solo Real Madrid: anche gli altri club di Liga hanno manifestato il loro dissenso non giocando i primi secondi delle partite, su richiesta del sindacato dei giocatori (AFE).