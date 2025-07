Pernici in continua crescita sugli 800 metri punta a nuovi esaltanti traguardi

L’Olimpiade di Parigi era il grande obbiettivo della stagione e ciò che mi ha impedito di raggiungerlo é senza dubbio il non aver fatto il minimo di partecipazione e, se non mi avessero squalificato per una spinta nella semifinale degli Europei a Roma, avrei potuto prendere qualche punto di ranking in più e magari qualificarmi tramite tale strada alternativa. Alla fine invece cercare di fare quel minimo era diventata una 'malattia' e tra una cosa é l’altra mentalmente non c’ero più ma, in ogni caso, non ho rimpianti e non piango sul latte versato, in quanto ciò che conta davvero è rialzarsi da queste delusioni, perché solo così si può crescere sia come persone che come atleti. Inoltre una cosa importante che ho capito é come non si debba inseguire un tempo, o basarsi sui risultati e i miglioramenti degli altri. Bisogna lavorare per superare se stessi, allenarsi duramente con tanta passione, con la vera fame. É importante entrare in pista con la voglia di divertirsi, senza temere nessuno, correre con il cuore, con la passione, e con la consapevolezza che superando me stesso nessuno mi potrà fermare".