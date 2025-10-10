Mbappé difende Yamal: "Alla sua età tutti fanno qualche errore, lasciatelo in pace"

L'attaccante del Real Madrid ha aggiunto: "Ha tanta passione e un gran talento"
Kylian Mbappé scende in campo per difendere Lamine Yamal. A due settimane dal Clasico, il campione francese del Real Madrid protegge il giovane fuoriclasse del Barcellona, osannato per il talento, ma spesso criticato per le scelte fuori dal campo.
"Bisogna lasciarlo in pace" ha esordito Mbappé nell'intervista agli spagnoli di Movistar+, in riferimento agli attacchi che il 18enne blaugrana ha ricevuto in particolare la scorsa estate in occasione della sua festa di compleanno. "Si vede che ha una grande passione per il calcio, ed è l'unica cosa che non può perdere - ha sottolineato il francese -. Il resto è la sua vita privata, di cui si parla troppo. Bisogna accettare che nel calcio è un grande giocatore, ma nella vita reale è un ragazzo di 18 anni. A quell'età, tutti commettono errori. Si fanno cose giuste e se ne fanno altre meno".
L'attaccante del Real Madrid, anche lui enfant prodige oggi 26enne, ha voluto dare qualche consiglio al campione più giovane, non convocato con la Spagna per le gare di qualificazione ai mondiali a causa di un problema all'inguine. "Deve solo concentrarsi su quello che fa in campo, il resto non conta. È un giocatore di grande talento e si farà strada nel calcio". Tra qualche settimana i due si ritroveranno in campo da avversari per il big match tra Real Madrid e Barcellona.
Il big match tra i Blancos e i Blaugrana, in programma il 26 ottobre alle 16:15, sarà visibile in chiaro sulle reti Mediaset.