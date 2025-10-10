Mbappé difende Yamal: "Alla sua età tutti fanno qualche errore, lasciatelo in pace"

"Bisogna lasciarlo in pace" ha esordito Mbappé nell'intervista agli spagnoli di Movistar+, in riferimento agli attacchi che il 18enne blaugrana ha ricevuto in particolare la scorsa estate in occasione della sua festa di compleanno. "Si vede che ha una grande passione per il calcio, ed è l'unica cosa che non può perdere - ha sottolineato il francese -. Il resto è la sua vita privata, di cui si parla troppo. Bisogna accettare che nel calcio è un grande giocatore, ma nella vita reale è un ragazzo di 18 anni. A quell'età, tutti commettono errori. Si fanno cose giuste e se ne fanno altre meno".