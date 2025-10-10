Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Liga
HOMEFOTOVIDEORISULTATI E CLASSIFICHE
Verso il Clasico

Mbappé difende Yamal: "Alla sua età tutti fanno qualche errore, lasciatelo in pace"

L'attaccante del Real Madrid ha aggiunto: "Ha tanta passione e un gran talento" 

10 Ott 2025 - 10:48

Kylian Mbappé scende in campo per difendere Lamine Yamal. A due settimane dal Clasico, il campione francese del Real Madrid protegge il giovane fuoriclasse del Barcellona, osannato per il talento, ma spesso criticato per le scelte fuori dal campo. 

"Bisogna lasciarlo in pace" ha esordito Mbappé nell'intervista agli spagnoli di Movistar+, in riferimento agli attacchi che il 18enne blaugrana ha ricevuto in particolare la scorsa estate in occasione della sua festa di compleanno. "Si vede che ha una grande passione per il calcio, ed è l'unica cosa che non può perdere - ha sottolineato il francese -. Il resto è la sua vita privata, di cui si parla troppo. Bisogna accettare che nel calcio è un grande giocatore, ma nella vita reale è un ragazzo di 18 anni. A quell'età, tutti commettono errori. Si fanno cose giuste e se ne fanno altre meno". 

Leggi anche

La Liga sbarca su Mediaset: dal Clasico al Derby di Madrid, i sei match trasmessi in chiaro

L'attaccante del Real Madrid, anche lui enfant prodige oggi 26enne, ha voluto dare qualche consiglio al campione più giovane, non convocato con la Spagna per le gare di qualificazione ai mondiali a causa di un problema all'inguine. "Deve solo concentrarsi su quello che fa in campo, il resto non conta. È un giocatore di grande talento e si farà strada nel calcio". Tra qualche settimana i due si ritroveranno in campo da avversari per il big match tra Real Madrid e Barcellona.

Il big match tra i Blancos e i Blaugrana, in programma il 26 ottobre alle 16:15, sarà visibile in chiaro sulle reti Mediaset

Leggi anche

Il Real Madrid scavalca il Barcellona, Vinicius e Mbappé affondano il Villarreal

clasico
mbappe
yamal

Liga

01:38
64' | Gol di Julian Alvarez (Atletico Madrid-Real Madrid 4-2)

64' | Gol di Julian Alvarez (Atletico Madrid-Real Madrid 4-2)

Mbappé difende Yamal: "Alla sua età tutti fanno qualche errore, lasciatelo in pace"

Villarreal-Barcellona a Miami: la Liga paga il volo ai tifosi di casa e rimborsa gli abbonati

Dopo la Serie A emigra anche la Liga: ufficiale Villarreal-Barcellona il 20 dicembre a Miami

Il Barcellona crolla a Siviglia: primo stop per Flick. A segno anche Alexis Sanchez

Il Barcellona non sbaglia: rimonta la Real Sociedad e balza in testa

Estasi Atletico nel derby, cala il pokerissimo e umilia il Real: primo ko per Xabi Alonso

02:04
93' | Gol di Griezmann (Atletico Madrid-Real Madrid 5-2)

93' | Gol di Griezmann (Atletico Madrid-Real Madrid 5-2)

01:38
64' | Gol di Julian Alvarez (Atletico Madrid-Real Madrid 4-2)

64' | Gol di Julian Alvarez (Atletico Madrid-Real Madrid 4-2)

I più visti di Calcio Estero

Il Marocco scende in piazza contro gli investimenti nel calcio. Coppa d'Africa a rischio?

Super Champions, Ceferin categorico: "Non organizzeremo mai torneo per soli 12 club"

ChatGpt sbarca nel calciomercato e sostituisce l'agente: "L'ho usata per negoziare il mio contratto"

La denuncia di Klasnic: "Non so quanto tempo mi resta da vivere, ci sono troppi farmaci nel calcio"

Kessiè

Ronaldo, record amaro: Supercoppa all'Al Ahli nella festa degli ex Serie A

Valentin Carboni, crociato ko e stagione finita. Inter, addio ai 36 mln del riscatto?

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:22
Totti: "Nico Paz mi intriga, Gattuso può portarci al Mondiale"
12:20
Casemiro, a giugno sarà addio: niente rinnovo con lo United
12:16
Volley, Righi (Lega A): "Coppa in Arabia fatto storcere naso a tifosi"
12:13
Stankovic, prima volta con la Serbia: "Dimarco mi ha fatto i complimenti". E l'Inter pensa alla recompra
12:12
Roma, senti Taylor: "A Budapest non ho commesso nessun errore grave"