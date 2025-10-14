Logo SportMediaset
Calcio
Liga
Il Barça veste Ed Sheeran: ecco la maglia speciale per il Clasico

Come ogni anno da quando è stata siglata la partnership con Spotify, il Barcellona ha rivelato la sua maglia ispirata alla musica per il Clasico. Il 26 ottobre contro il Real Madrid, la divisa blaugrana al posto dello sponsor avrà il logo di Play, il decimo album di Ed Sheeran. Il britannico è il settimo cantante ad apparire sulle maglie del club dopo Drake , Rosalía, i Rolling Stones, Karol G, i Coldplay e Travis Scott. La partita sarà visibile sulle reti Mediaset. 

14 Ott 2025 - 11:27
