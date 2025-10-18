Bundesliga: il Bayern Monaco si prende il Klassiker, vincono Lipsia e Leverkusen

RB LIPSIA-AMBURGO 2-1

Succede tutto a cavallo dei due tempi tra Lipsia e Amburgo, con i padroni di casa che si impongono per 2-1. Nel corso del primo tempo i Bullen dominano in lungo e in largo, e a pochi passi dal duplice fischio riescono a stappare la partita con Baumgartner (45’). Dopo la pausa gli ospiti sono subito in palla, e al 48’ pareggiano i conti con Lokonga, innescato da Muheim. Passano altri due minuti e i biancorossi tornano in vantaggio, grazie alla doppietta di Baumgartner al 50’. Per i quaranta minuti rimanenti gli uomini di Polzin provano in tutti i modi a riportare l’incontro in equilibrio, senza però riuscirci. Quinta vittoria per il Lispia, secondo alle spalle del Bayern. L’Amburgo rimane bloccato a 8 punti.