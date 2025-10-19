Hansi Flick espulso: niente Clasico, non sarà in panchina in Barcellona-Real Madrid

Le proteste di Flick, che ha discusso animatamente con gli arbitri, hanno portato al cartellino rosso. Dopo il gol della vittoria, l’allenatore si è lasciato andare facendo il gesto dell'ombrello: si è colpito due volte il braccio destro con la mano sinistra, un’azione che non è chiaro se fosse rivolta all’arbitro o al quarto ufficiale.