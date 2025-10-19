Logo SportMediaset

Hansi Flick espulso: niente Clasico, non sarà in panchina in Barcellona-Real Madrid

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, espulso contro il Girona: salterà il Clasico contro il Real Madrid

di Redazione
19 Ott 2025 - 09:44
11 foto

Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, non sarà in panchina per il primo Clasico della stagione 2025 contro il Real Madrid, in programma domenica prossima al Santiago Bernabeu alle 16.15 con diretta in chiaro su Italia 1. L’allenatore tedesco è stato espulso durante la vittoria per 2-1 del Barcellona contro il Girona, match deciso da un gol in pieno recupero di Ronald Araujo. 

L’Espulsione di Flick contro il Girona

Durante l’ultima partita di Liga, il Barcellona ha conquistato una vittoria cruciale contro il Girona grazie al gol decisivo di Araujo nel recupero. Tuttavia, il match è stato segnato dall’espulsione di Hansi Flick. Il tecnico si è infuriato quando il quarto ufficiale ha annunciato solo quattro minuti di recupero sul risultato di 1-1, ritenendo il tempo aggiuntivo insufficiente.

Le proteste di Flick, che ha discusso animatamente con gli arbitri, hanno portato al cartellino rosso. Dopo il gol della vittoria, l’allenatore si è lasciato andare facendo il gesto dell'ombrello: si è colpito due volte il braccio destro con la mano sinistra, un’azione che non è chiaro se fosse rivolta all’arbitro o al quarto ufficiale.

Le conseguenze: Flick out per il Clasico

L’espulsione comporta una squalifica che impedirà a Flick di guidare i Blaugrana dalla panchina nel tanto atteso Clasico contro il Real Madrid. La partita, in programma domenica prossima, rappresenta uno scontro cruciale per la vetta della Liga. Il Barcellona, reduce dalla vittoria contro il Girona (dove Pedri aveva aperto le marcature, pareggiate da Axel Witsel), affronterà prima l’Olympiacos in Champions League martedì, per poi volare al Bernabeu.

