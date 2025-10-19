Dramma Royston Drenthe: a 38 anni l'ex Real Madrid colpito da ictus

L'ex calciatore olandese si è sentito male venerdì e ora è ricoverato in ospedaledi Redazione
Royston Drenthe, ex giocatore del Real Madrid, è stato colpito da un ictus. Lo ha riportato l'account Instagram dell'FC Der Rebellen, squadra di ex calciatori professionisti di cui fa parte anche il 38enne olandese, attualmente ricoverato in ospedale. "Venerdì scorso, Royston Drenthe ha avuto un ictus - si legge nel comunicato -Drenthe è attualmente in cura ed è in buone mani. La squadra e le persone coinvolte sperano in una guarigione tranquilla.La famiglia di Royston chiede pace e privacy in questo periodo, in modo che possano fornirgli il supporto e lo spazio di cui ha bisogno per la sua guarigione.
L'ex nazionale è stato un talento del calcio olandese ma proprio dopo l'approdo in Spagna non è riuscito a mantenere le promesse e le alte aspettative. Nel suo lungo girovagare, Drenthe ha giocato in Spagna, Inghilterra, Russia, Turchia, Emirati Arabi fino al ritorno in Olanda dove si è definitivamente ritirato nel 2019. Dopo una parentesi come cantante rap, dal 2023 è apprezzato opinionista della tv olandese Ziggo Sports.