Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
LA BRUTTA NOTIZIA

Dramma Royston Drenthe: a 38 anni l'ex Real Madrid colpito da ictus

L'ex calciatore olandese si è sentito male venerdì e ora è ricoverato in ospedale

di Redazione
19 Ott 2025 - 18:45
© Getty Images

© Getty Images

Royston Drenthe, ex giocatore del Real Madrid, è stato colpito da un ictus. Lo ha riportato l'account Instagram dell'FC Der Rebellen, squadra di ex calciatori professionisti di cui fa parte anche il 38enne olandese, attualmente ricoverato in ospedale. "Venerdì scorso, Royston Drenthe ha avuto un ictus - si legge nel comunicato -Drenthe è attualmente in cura ed è in buone mani. La squadra e le persone coinvolte sperano in una guarigione tranquilla.La famiglia di Royston chiede pace e privacy in questo periodo, in modo che possano fornirgli il supporto e lo spazio di cui ha bisogno per la sua guarigione.

Leggi anche

Royston Drenthe lascia il calcio: ora è un cantante rap

L'ex nazionale è stato un talento del calcio olandese ma proprio dopo l'approdo in Spagna non è riuscito a mantenere le promesse e le alte aspettative. Nel suo lungo girovagare, Drenthe ha giocato in Spagna, Inghilterra, Russia, Turchia, Emirati Arabi fino al ritorno in Olanda dove si è definitivamente ritirato nel 2019. Dopo una parentesi come cantante rap, dal 2023 è apprezzato opinionista della tv olandese Ziggo Sports.

Leggi anche

Drenthe racconta il suo Real Madrid: "Lo scantinato di Robinho come un night"

royston drenthe
ictus

Ultimi video

02:19
Oggi Torino Napoli

Oggi Torino Napoli

01:51
DICH DAVIDE NICOLA PER SITO 19 10

Cremonese, Nicola: "Ci siamo misurati contro l'Inter, continuiamo a imparare"

01:25
DICH LOCATELLI MIX POST COMO 19/10 DICH

Locatelli: "Dobbiamo essere più cattivi e non prendere certi gol"

00:56
DICH FABREGAS IN MIX 19/10 DICH

Fabregas: "Abbiamo anche sbagliato ma oggi abbiamo vinto e nessuno ne parlerà"

01:24
DICH VOJVODA IN MIX 19/10 DICH

Vojvoda: "Se pensiamo all'Europa? Guardiamo partita dopo partita"

02:57
ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

01:04
MCH PSV GO AE MCH

Il Psv di Perisic batte il Go Ahead Eagles

00:45
DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

00:54
DICH JURIC PRE LAZIO 18/10 DICH

Juric: "Non firmo per il pari"

01:08
DICH ITALIANO OK OK 18/10 DICH

Italiano: "Cagliari è sempre un campo difficile"

01:12
DICH CUESTA PRE GENOA 18/10 DICH

Cuesta: "Il Genoa ha fatto partite di altissimo livello"

02:03
DICH TUDOR PRE COMO 18/10 DICH EDL OK

Tudor: "Partita difficile perché il Como è una finta piccola"

01:21
Salvezza, che pomeriggio

Salvezza, che pomeriggio

01:37
Il nuovo San Siro

Il nuovo San Siro

01:51
Conte l'anti-Torino

Conte l'anti-Torino

02:19
Oggi Torino Napoli

Oggi Torino Napoli

I più visti di Calcio Estero

Mondiale U20: il Marocco usa tre portieri e vola in finale, non era mai successo

"Troppi infortuni, è colpa dei vaccini". Calciatore francese perde causa contro Pfizer e Federazione

De Zerbi, Farioli e Maresca: quando l'italiano vincente è costretto a emigrare

Dramma Royston Drenthe: a 38 anni l'ex Real Madrid colpito da ictus

Il Bayern Monaco si prende il Klassiker contro il Dortmund, vincono Lipsia e Leverkusen

Morte Diogo Jota, le immagini dell'incidente fatale: Lamborghini carbonizzata

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:43
Bundesliga, pari in Friburgo-Francoforte, vince l'Hoffenheim
19:42
Ligue 1: poker del Tolosa al Metz, pari negli altri match
19:32
Ligue 1, Thauvin sbaglia rigore ma Lens piega il Paris FC
19:19
Parma, Suzuki: "Credo molto in me stesso e ho parato il rigore"
18:26
Villarreal-Barcellona a Miami, Laporta si schiera: "Il mercato Usa ci interessa"