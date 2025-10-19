Liga: il Barcellona vince al 93’, l’Atletico piega l’Osasuna. Pari tra Villarreal e Betis

Araujo salva Flick nel 2-1 contro il Girona, 1-0 per i Colchoneros grazie a Thiago Almada
Nel nono turno di Liga spagnola il Barcellona strappa tre punti allo scadere nel derby catalano contro il Girona. Nel 2-1 casalingo gli uomini di Flick vanno avanti con Pedri, Witsel però risponde qualche minuto più tardi: al 93’ Araujo regala i tre punti ai Blaugrana. Vince anche l’Atletico Madrid, 1-0 contro l’Osasuna con il gol di Thiago Almada. I Colchoneros agganciano il Betis, che fa 2-2 sul campo del Villarreal. Siviglia-Maiorca 1-3.
BARCELLONA-GIRONA 2-1
Tre punti pesantissimi a tempo scaduto per il Barcellona, che piega il Girona 2-1. I Blaugrana partono forte, e al 13’ sbloccano la sfida con il gol di Pedri, innescato da Yamal. Il numero 10 spagnolo è però ben ingabbiato dagli ospiti, che al 20’ pareggiano i conti con Axel Witsel, sugli sviluppi di corner. Gli uomini di Flick si rimettono in moto subito per il nuovo vantaggio, e al 30’ Rashford va ad un passo dal 2-1 con una traversa colpita su punizione. All’intervallo il punteggio è sull’1-1, ma l’ingresso di Fermin Lopez nella ripresa spariglia le carte: lo spagnolo è subito molto attivo, e colpisce da fuori area il secondo legno di giornata. Il Barcellona (senza Yamal, sostituito al 64’) prova in tutti i modi a vincerla, con Gazzaniga che alza il muro e respinge tutte le conclusioni di Rashford, Fermin e compagni. Quando tutto lascia pensare al pareggio, ecco che un insospettabile risolve il match per i padroni di casa: al 93’ Araujo gira in rete la palla a rimorchio di de Jong, per il 2-1 finale che vale la vittoria del derby catalano. Con questo successo il Barcellona scavalca momentaneamente il Real Madrid, a quota 22 punti contro i 21 dei Blancos. Il Girona resta fermo a 6, in penultima posizione.
SIVIGLIA-MAIORCA 1-3
Tonfo casalingo del Siviglia, ribaltato nel secondo tempo per 3-1 dal Maiorca. Il primo tempo è quasi completamente appannaggio degli andalusi, che stappano anche la partita al 16’ con la rete di Vargas su assist di Carmona. Dopo l’intervallo parte lo show degli ospiti, che nel giro di dieci minuti segnano tre gol: prima (al 67’) Muriqi pareggia i conti, poi (al 72’ e al 77’) si scatena Joseph con la doppietta personale che completa la rimonta e mette in cassaforte il risultato. Il Siviglia spreca un’occasione e rimane bloccato a 13 punti, sale a quota 8 invece il Maiorca.
ATLETICO MADRID-OSASUNA 1-0
Basta un gol di Thiago Almada all’Atletico Madrid per superare 1-0 l’Osasuna e agganciare il Betis al quarto posto. I Colchoneros spingono subito sull’acceleratore, e al 9’ trovano subito il gol con Baena. Il Var ferma tutto e annulla, con il punteggio che resta sullo 0-0. I padroni di casa continuano a fare la partita e ad imporre il proprio ritmo, ma al duplice fischio il risultato è ancora bloccato sullo 0-0. A pochi istanti dall’intervallo l’Atleti perde anche per infortunio Nico Gonzalez, con Giuliano Simeone che entra al suo posto. Nella ripresa il Cholo Simeone getta nella mischia anche Thiago Almada, e al 69’ ecco che i neoentrati confezionano il gol partita: assist di Giuliano per la rete di Thiago, tutto in salsa argentina. Dopo il gol subito gli ospiti provano timidamente a riportare l’incontro in equilibrio, ma i Colchoneros si difendono e portano a casa i tre punti. Con questo successo per 1-0 l’Atletico aggancia il Real Betis al quarto posto, a -1 dal Villarreal terzo.
VILLARREAL-REAL BETIS 2-2
Un super Antony salva il Betis, rimonta da 2-0 a 2-2 per gli andalusi in casa dei sottomarini gialli. I primi quarantacinque minuti vivono di ritmi abbastanza bassi, ma verso la fine del primo tempo i padroni di casa trovano la fiammata per passare in vantaggio: assist di Moleiro per l’1-0 dell’ex Inter Buchanan al 44’. Dopo l’intervallo gli ospiti provano a rispondere, ma al 64’ arriva il raddoppio degli uomini di Marcelino: Moleiro si trasforma da assist-man a goleador, per il 2-0 a meno di mezzora dalla fine. Questa volta però, la reazione dei biancoverdi è fulminea: meno di due minuti più tardi Antony insacca il 2-1 su invenzione di Fornals. La formazione allenata da Pellegrini prova a pareggiarla fino in fondo, e al 94’ riesce a strappare il punto: medesima combinazione della rete precedente, con l’ex United che firma la sua personale doppietta per il definitivo 2-2. Il Villarreal sale a 17 punti, in terza posizione e a +1 proprio sul Betis, quarto a 16 punti insieme all’Atletico.