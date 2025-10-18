Protesta in Liga: giocatori fermano il gioco per 15 secondi contro Villarreal-Barcellona a Miami

L'iniziativa è partita venerdì sera con l'anticipo Real Oviedo-Espanyol, dove i 22 giocatori in campo sono rimasti fermi dopo il fischio dell'arbitro, riprendendo il gioco solo dopo 15 secondi. L'annuncio è arrivato nel pomeriggio dall'Associazione dei Calciatori Spagnoli (AFE), che ha accusato LaLiga di "mancanza di trasparenza, dialogo e coerenza". I capitani delle 20 squadre della Liga si sono coalizzati, rendendo la protesta unanime – esclusi, per motivi di neutralità, i giocatori di Villarreal e Barcellona, club coinvolti nel progetto.