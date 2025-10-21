Logo SportMediaset

Calcio

LegaPro, nasce il titolo di "Giocatore del mese"

21 Ott 2025 - 18:31

Lega Pro e Sky Wifi, title sponsor ufficiale della Serie C, lanciano una nuova iniziativa per celebrare i protagonisti del campionato: il titolo di 'Giocatore del Mese Sky Wifi', assegnato al miglior calciatore di ciascuno dei tre gironi di Serie C. Ogni mese sui canali social di Sky Sport, official broadcaster del campionato, vengono raccolte le preferenze degli utenti attraverso un sistema di voting online per determinare i tre vincitori, uno per girone, per valorizzare chi si distingue davvero sul campo di gioco. I nomi dei vincitori vengono rivelati in diretta sui canali social di Sky Sport e all'interno del programma Area C in onda su Sky Sport 24, mentre la consegna del trofeo avviene nel pre-partita della prima gara casalinga della squadra del calciatore premiato, per celebrare l'importante riconoscimento davanti al proprio pubblico. Per settembre, i vincitori del titolo 'Giocatore del mese Sky Wifi' sono Nicola Rauti del Vicenza per il Girone A, Joshua Tenkorang del Ravenna per il Girone B e Antonio Donnarumma della Salernitana per il Girone C.

