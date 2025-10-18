Lamine Yamal smette di firmare autografi: accordo esclusivo per merchandising

Lamine Yamal del Barcellona non firmerà più autografi ai tifosi. Un accordo esclusivo con un portale di merchandising aumenterà il valore della sua firmadi Redazione
Lamine Yamal, la giovane stella del Barcellona, sta rivoluzionando il mondo del calcio non solo con le sue prestazioni in campo, ma anche con strategie commerciali innovative. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il talento spagnolo ha ricevuto un'offerta da un sito specializzato in maglie e prodotti autografati dai grandi campioni dello sport. Questa proposta potrebbe presto diventare realtà, portando Yamal a limitare drasticamente le sue firme gratuite.
Il motivo principale dietro questa decisione è semplice: preservare il valore della sua firma. L'entourage di Yamal ha consigliato al giocatore di smettere di concedere autografi casuali, mantenendo invece la disponibilità per foto con i fan. Questa mossa è strategica, soprattutto considerando gli impegni istituzionali e commerciali del Barcellona, che richiedono autografi esclusivi per partnership ed eventi ufficiali.
Fonti interne al club catalano hanno confermato a Mundo Deportivo che si sta negoziando un accordo per un numero limitato di autografi. L'obiettivo è soddisfare gli obblighi societari senza diluire il mercato. Yamal ha affrontato la situazione con maturità, e il Barcellona ha pienamente compreso e supportato questa scelta.
L'agenzia che gestisce gli interessi pubblicitari di Yamal è in trattativa avanzata con un'azienda specializzata nella commercializzazione di prodotti firmati. Tra questi, scarpe, maglie del Barcellona e vari articoli di merchandising. L'idea è creare un portale ufficiale dove i fan possano acquistare oggetti autografati in modo esclusivo.
Meno autografi circolano liberamente, maggiore sarà il valore percepito della firma di Yamal. Questa pratica è già consolidata negli Stati Uniti, in particolare nella NBA, dove le star gestiscono i loro autografi come asset commerciali preziosi. L'accordo non è ancora ufficiale, ma entrambe le parti puntano a chiuderlo a breve, rendendo Yamal un pioniere in Europa per questo tipo di gestione.
Per i tifosi del Barcellona, questa novità significa che ottenere un autografo di Lamine Yamal diventerà un'esperienza premium. Chi desidera un pezzo unico dovrà rivolgersi al portale dedicato, garantendo autenticità e valore aggiunto. Questo approccio non solo protegge il brand personale di Yamal, ma rafforza anche le strategie di marketing del club.