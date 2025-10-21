Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
F1 MESSICO

F1, Ferrari: Antonio Fuoco sostituirà Hamilton in Messico nelle Libere 1

Sarà il primo italiano a guidare una Rossa in un weekend di GP dai tempi di Badoer e Fisichella

di Redazione
21 Ott 2025 - 18:55
© Getty Images

© Getty Images

Un italiano torna a guidare una Ferrari durante un fine settimana di Formula 1 dopo 16 anni: come confermato dalla scuderia di Maranello sui social, Antonio Fuoco sostituirà infatti Lewis Hamilton al volante della SF-25 nelle Libere 1 del Gran Premio del Messico.

Pilota ufficiale del Cavallino nelle competizioni Endurance e vincitore della 24 Ore di Le Mans nel 2024, Fuoco scenderà in pista affiancando Charles Leclerc come parte del suo programma da pilota di sviluppo della Scuderia. L'italiano, nonostante sia già sceso più volte in pista con una vettura di F1 durante sessioni di test privati, è considerato un debuttante e, per tale ragione, è stato scelto da Ferrari per disputare una delle quattro sessioni stagionali destinate ai rookies, come previsto da regolamento. Sedici anni fa, nel 2009, gli ultimi due italiani a scendere in pista furono Luca Badoer e Giancarlo Fisichella, entrambi in sostituzione di Felipe Massa dopo il grave incidente dell'Hungaroring dal GP d'Europa a quello di Abu Dhabi. Il pilota italiano prenderà il posto di Hamilton perché l'inglese, finora, non ha ancora saltato nessuna sessione nell'arco della stagione al contrario quanto fatto da Charles Leclerc.

Visualizza il post su Twitter
ferrari

Ultimi video

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

I più visti di Formula 1

Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

Verstappen prenditutto ad Austin, Leclerc rilancia la Ferrari

Verstappen vince la Sprint di Austin dopo l'harakiri McLaren al via

Verstappen: "Ho vinto ma non sono soddisfatto". Russell: "Con Max dovevo provarci". Leclerc:"Ho guidato come un animale"

Pole-bis per Verstappen ad Austin, seconda fila per Leclerc

Disastro McLaren nella Sprint di Austin

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:16
Allianz Milano, presentata in Torre Allianz per la squadra 2025/26
19:14
Champions: Pafos in 10 dopo 4' contro il Kairat, fallaccio di Correia e rosso diretto
19:05
Basket: Italia, iniziato ciclo ct Banchi, Azzurri al lavoro a Roma
DICH LUIGI BRUGNARO SINDACO VENEZIA 21/10 DICH
18:59
Luigi Brugnaro: "Stadio per tutti e per tutto"
NUOVO STADIO VENEZIA
18:59
Venezia, la posa della prima pietra del nuovo stadio