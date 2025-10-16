Mondiale U20: il Marocco usa tre portieri e vola in finale, non era mai successo

Il titolare si è infortunato nel secondo tempo, il secondo è stato tolto sul finire dei supplementari per schierare il terzo specialista nella lotteria dagli 11 metri
Il Marocco ha raggiunto per la prima volta nella storia la finale al Mondiale Under 20, in corso di svolgimento in Cile, dopo una partita incredibile contro la Francia vinta 5-4 ai calci di rigore e segnata da una mossa mai vista prima: il ct, infatti, ha mandato in campo tutti e tre i portieri a sua disposizione.
Il primo estremo difensore, Yanis Benchaouch Marty, era stato costretto a uscire per infortunio al 19' del secondo tempo, con la gara ancora in equilibrio. Al suo posto è entrato in campo Ibrahim Gomis, a sua volta sostituito a pochi istanti dalla fine dei tempi supplementari dal terzo, Abdelhakim El Mesbahi, specialista nella lotteria dal dischetto.
Una scelta sorprendente e allo stesso tempo vincente. El Mesbahi è diventato l’eroe della serata neutralizzando il rigore decisivo di Djyilian N'Guessan, dopo che Gady Beyuku aveva colpito il palo per la Francia. Domenica è in programma la finale contro l'Argentina