VERSO REAL-JUVE

Real, Xabi Alonso: "Attenzione alla Juve, è pericolosa e sarà arrabbiata"

"Vogliamo la terza vittoria e daremo tutto, ma non dobbiamo dimenticare la storia dei bianconeri"

di Stefano Ronchi
21 Ott 2025 - 15:16

Alla vigilia del big match di Champions Real Madrid-Juve, Xabi Alonso ha parlato in conferenza stampa mettendo in guardia i suoi in vista della gara contro gli uomini di Tudor. "La Juve è un grande squadra. Questa partita è un classico europeo - ha spiegato il tecnico dei Blancos -. La Juventus fa parte delle squadre che hanno reso grande il calcio europeo". "Dobbiamo stare attenti perché le squadre italiane sono pericolose e la Juve sarà arrabbiata - ha aggiunto -. Non dobbiamo dimenticare la storia della Juve. Yildiz ha avuto una crescita incredibile, lo conosco dai tempi del Bayern". "Nell'ultima gara la Juve ha cambiato un po', ma il Como ha fatto una grande partita grazie alla preparazione di Fabregas - ha proseguito Xabi Alonso -. Paz sta facendo molto bene da due anni e per il mercato è presto". "La Juve è una squadra molto ricca che cambia le rotazioni. Poi hanno calciatori che sanno giocare bene il pallone e soprattutto sono in grado di rompere l'equilibrio della partita - ha precisato ancora -. Noi dobbiamo lavorare per portare la partita dalla nostra parte". 

"Vogliamo la terza vittoria in Champions e abbiamo bisogno del supporto della nostra gente - ha continuato -. Vogliamo che la gente si diverta e daremo tutto per loro". "Alexander-Arnold e Carvajal stanno facendo qualcosa con la squadra - ha aggiunto parlando degli infortunati -. Trent penso non possa esserci domani".

Poi qualche battuta sui singoli. "Vinicius è un giocatore eccellente e fondamentale per questa squadra - ha spiegato il tecnico del Real -. Sono molto felice di vedere Vinicius divertirsi e di come ha cambiato la partita di domenica. Lui deve rimanere concentrato su quello che sa fare. Sta facendo molto bene". "Guler ti ricorda Ozil? Non è solo per le sue origini. Lui sembra un Guti nel rifinire l'azione ed è un mix con Ozil. Quando lui gioca bene, noi giochiamo meglio - ha proseguito -. Siamo molto contenti del suo rendimento, ma tutto il contesto è importante".

"Mbappé? Non sono contento solo per i gol, perché i suoi compagni lo seguono. Lui farà sempre gol e ha sempre fatto gol - ha proseguito parlando del francese -. La squadra ha bisogno della sua influenza ed è in un momento molto positivo dopo l'adattamento dello scorso anno. Adesso tutto si incastra alla perfezione". "Camavinga è disponibile da poco perché ha avuto delle piccole lesioni - ha continuato -. Ha fatto le prime partite e lui ha un potenziale enorme con un dinamismo molto differente agli altri. Io devo saperlo utilizzare e riuscire a inserirlo nella squadra". "Mastantuono è arrivato solo un paio di mesi fa e viene da un ambiente molto diversi - ha continuato -. Noi possiamo essere solo felici per lui e potrà solo migliorare in futuro".

Quanto alle possibili mosse sul mercato, invece, Xabi Alonso non si sbilancia. "Prestare Endrick? Non è il momento di parlarne. Noi abbiamo bisogno di tutti i giocatori perché sarà una stagione lunga - ha concluso il tecnico del Real -. Andremo avanti fino alla fine della stagione così. Noi dobbiamo competere e stiamo crescendo".

champions
real madrid
xabi alonso

