Real, Xabi Alonso: "Attenzione alla Juve, è pericolosa e sarà arrabbiata"

Alla vigilia del big match di Champions Real Madrid-Juve, Xabi Alonso ha parlato in conferenza stampa mettendo in guardia i suoi in vista della gara contro gli uomini di Tudor. "La Juve è un grande squadra. Questa partita è un classico europeo - ha spiegato il tecnico dei Blancos -. La Juventus fa parte delle squadre che hanno reso grande il calcio europeo". "Dobbiamo stare attenti perché le squadre italiane sono pericolose e la Juve sarà arrabbiata - ha aggiunto -. Non dobbiamo dimenticare la storia della Juve. Yildiz ha avuto una crescita incredibile, lo conosco dai tempi del Bayern". "Nell'ultima gara la Juve ha cambiato un po', ma il Como ha fatto una grande partita grazie alla preparazione di Fabregas - ha proseguito Xabi Alonso -. Paz sta facendo molto bene da due anni e per il mercato è presto". "La Juve è una squadra molto ricca che cambia le rotazioni. Poi hanno calciatori che sanno giocare bene il pallone e soprattutto sono in grado di rompere l'equilibrio della partita - ha precisato ancora -. Noi dobbiamo lavorare per portare la partita dalla nostra parte".