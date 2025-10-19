Liga: il Real vince prima della Juve, blancos in vetta alla vigilia del Clasico

GETAFE-REAL MADRID 0-1

Il Real Madrid si riprende la vetta della Liga, col più classico dei "massimo risultato e minimo sforzo". Contro il Getafe finisce 1-0, decisivi Vinicius Junior e Mbappé. Il francese di Bondy è subito scatenato, con due occasioni in un primo tempo dominato dai blancos senza sfondare. Con Mastantuono e Bellingham in campo, il Real tocca il 77% di possesso palla, ma sbatte su Soria: ottime parate su Rodrygo e sull'ex River, vicino alla rete anche Alaba. Si riparte dallo 0-0 e il Getafe si rende pericoloso con Liso, ma è solo una parentesi. Il Real Madrid alza nuovamente la pressione e la gara si sblocca grazie a Vinicius Junior, che ne fa espellere due. Il primo a cadere in trappola è Nyom, che stende il brasiliano con una maxi-gomitata: rosso diretto al Var, padroni di casa in dieci al 76'. L'effetto è immediato perché, quattro minuti dopo, Mbappé la sblocca e va in doppia cifra. Siamo all'84', invece, quando Sancris cade a sua volta in trappola: colpo su Vinicius Junior, doppia ammonizione e Getafe in nove. Doppio brivido per il Real Madrid nel finale, con Courtois che evita il clamoroso pari di Camara e rischia di farsi male al ginocchio. Con questo brivido per il portiere, che andrà valutato in vista-Juve, il Real Madrid vince 1-0 e torna in vetta con 24 punti. Alla vigilia del Clasico, Xabi Alonso guida a +2 sul Barça. Si ferma a quota 11, invece, il Getafe.