"Troppi infortuni, è colpa dei vaccini". Calciatore francese perde causa contro Pfizer e Federazione

L'ex calciatore François-Xavier Fumu Tamuzo, che ha fatto causa alla Pfizer e alla Federazione calcistica francese alla fine della sua carriera nel 2024, ha visto respinto il suo ricorso in appello all'inizio di ottobre. Lo riporta il quotidiano sportivo 'L'Équipe'. Tormentato dai ripetuti infortuni (ginocchio, tendine d'Achille e menisco), Tamuzo annunciò il suo ritiro all'inizio del 2024, a soli 28 anni, dopo aver giocato per Auxerre, Quevilly-Rouen e Stade Lavallois. Nel frattempo, il francese ha fatto causa a Pfizer e alla FFF (quest'ultima accusata di aver raccomandato la vaccinazione dei calciatori professionisti), convinto che ci fosse un collegamento tra i suoi problemi fisici e la vaccinazione contro il Covid-19.