Atletica, Diamond League: Golden Gala il 4 giugno

Giovedì 4 giugno, stadio Olimpico di Roma, quinta tappa della Wanda Diamond League: c'è la data ufficiale del Golden Gala Pietro Mennea 2026, il principale meeting italiano che nella prossima stagione andrà in scena per la 46esima volta. Il massimo circuito di eventi di un giorno ha svelato il calendario per il prossimo anno, con quattordici tappe che mettono in palio i punti per la qualificazione alla Wanda Diamond League Final del 4 e 5 settembre a Bruxelles, dove saranno assegnati i 'Diamanti'. Si partirà l'8 maggio a Doha, in Qatar, per approdare alla doppia data cinese di Shanghai e Xiamen, prima di spostarsi nel continente africano, a Rabat, Marocco. Roma sarà la prima delle tappe europee, in un mese di giugno che proporrà anche Stoccolma, Oslo e Parigi. Viaggio oltreoceano a Eugene il 4 luglio, rientro in Europa per gli appuntamenti nel Principato di Monaco e a Londra, quindi il circuito lascerà spazio all'evento estivo principale in chiave continentale, gli Europei di Birmingham del 10-16 agosto. Rush finale tra Losanna, Slesia, Zurigo per incassare gli ultimi punti in vista della finale di Bruxelles.