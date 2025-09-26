Real Madrid, Xabi Alonso: "Derby partita speciale. Vietato rilassarsi"

Il Real si presenterà all'appuntamento del Metropolitano a punteggio pieno, dopo 6 vittorie su 6 in Liga. Ma Xabi non cade nel tranello: "Ogni partita è difficile da vincere. Ne abbiamo giocate solo sei e finora le abbiamo vinte tutte, ma alcune abbiamo faticato. Non dobbiamo essere troppo sicuri di noi stessi. Non bisogna pensare che solo scendendo in campo e avendo la squadra che abbiamo, si possa vincere. Bisogna lavorare sodo e prepararsi bene. Dobbiamo essere costanti. Non dobbiamo rilassarci, perché si può commettere un errore in ogni momento. La classifica non dice molto in questo momento. Si potrebbe aumentare il vantaggio, ma non è mai facile giocare al Metropolitano. Avremo una partita molto impegnativa".