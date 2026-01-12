Serie A: McTominay blocca la fuga dell'Inter, a San Siro è 2-2

Inter-Napoli, espulso Antonio Conte per proteste
La doppietta dello scozzese interrompe i sogni nerazzurri, rinvigoriti dal rigore di Calhanoglu. Due volte avanti, Chivu termina con un pareggiodi Redazione
Nella 20a giornata della Serie A arriva il primo pareggio per l'Inter, che si fa riacciuffare due volte da Scott McTominay e dal Napoli nello scontro-scudetto. Il turno che avrebbe potuto sancire la fuga nerazzurra, visto il duello con Conte e lo stop del Milan, si trasforma dunque in un nulla di fatto. L'Inter parte decisamente meglio e la sblocca al 9' con Dimarco, servito da Thuram e autore di un diagonale imparabile, ma non la chiude e si fa raggiungere. McTominay ristabilisce la parità al 26' e il Napoli sfiora anche il vantaggio, con lo scatenato Hojlund a mettere in crisi Akanji. La ripresa ci regala però il gol nerazzurro, col rigore di Calhanoglu (73'), e il definitivo 2-2 dello scozzese. Un punto per parte a San Siro, l'Inter perde un'occasione e mantiene il +3 sul Milan e il +4 sul Napoli. Espulso Conte per proteste.
LE PAGELLE DELL'INTER
Sommer 6 - Sui due gol viene completamente tagliato fuori dal mancato intervento dei suoi difensori e, sostanzialmente, non effettua una parata in tutta la partita.
Bisseck 5.5 - Il movimento perpetuo di Elmas, che occupa due differenti posizioni in campo, lo manda spesso in tilt. Le cose non cambiano con l'ingresso di Lang, è uno dei colpevoli nell'azione del 2-2.
Akanji 5 - Contro il Napoli vive probabilmente una delle sue peggiori serate in nerazzurro. Soffre la fisicità e i movimenti di Hojlund sia dal via ed è in clamoroso ritardo nella marcatura su McTominay. Il 2-2 porta (anche) la sua firma.
Bastoni 6 - Il migliore e il più lucido del terzetto difensivo dell'Inter, che passa un bruttissimo quarto d'ora nel secondo tempo e subisce due gol evitabili. Sfiora anche la rete, con un gran tiro.
Luis Henrique 5.5 - Non brilla, ma non fa neanche danni. Scarso l'aiuto alla manovra offensiva, buona l'applicazione difensiva per coprire i movimenti di Elmas. Non è un'arma efficace per Chivu, ma sta crescendo nell'interpretazione del ruolo.
Barella 6 - Con Zielinski e Calhanoglu ad agire da registi in tandem, è lui l'uomo del lavoro oscuro e delle corse a perdifiato. Ne risente nella zona offensiva, non riuscendo mai a portarsi il tiro, ma non sfigura.
Calhanoglu 6.5 - Questa volta non sbaglia dal dischetto contro il Napoli, segnando una rete pesantissima. Per sua sfortuna, tutto viene vanificato da McTominay e la 20a giornata non è quella della fuga nerazzurra. Esce per un problema fisico. (dal 42' st Sucic sv - Qualche minuto per dare sostanza alla mediana).
Zielinski 6.5 - Nel primo tempo è il migliore dell'Inter con Dimarco. Taglia e cuce a centrocampo contro la sua ex squadra, avvia l'azione del gol e non tira mai indietro la gamba. Cala nella ripresa e viene sostituito. (dal 15' st Mkhitaryan 7 - L'uomo che fa cambiare passo all'Inter è lui, con delle nuove geometrie e un evidente cambio di passo. Mezz'ora solidissima, si guadagna il rigore del 2-1 e sfiora il gol-vittoria, colpendo il palo).
Dimarco 7 - Nell'arco dell'intero match è il migliore dell'Inter. Sempre pericoloso e imprendibile sulla sinistra, fa ammattire il duo Di Lorenzo-Politano e si costruisce il gol del vantaggio. Sfiora anche la doppietta personale. (dal 42' st Carlos Augusto sv - Sostituisce uno spento Dimarco, scarse le occasioni per incidere).
Lautaro 5.5 - Partecipa anche lui all'azione del vantaggio, innescando Thuram, ma non va oltre quella giocata e un paio di tiri velleitari. Gli impegni ravvicinati sembrano averlo sfiancato, non è il solito Toro. (dal 42' st Bonny sv - Fa una giocata ottima, mandando in porta Mkhitaryan con la sponda per il potenziale 3-2).
Thuram 6 - Cresce a piccoli passi, anche se la condizione ottimale sembra tuttora distante. Serve l'assist a Dimarco e lo libera in altre due occasioni, ma non riesce a costruirsi un tiro o un'azione personale pericolosa. (dal 38' st Esposito sv - Non trova mai la posizione, in un'Inter combattuta tra la difesa del pari e la caccia alla vittoria).
LE PAGELLE DEL NAPOLI
Milinkovic-Savic 6 - Viene nuovamente battuto dal dischetto e commette un errore di lettura su Mkhitaryan nel finale, ma è sempre lucido e comanda magistralmente la difesa.
Beukema 5 - Più di qualche sbavatura per l'olandese, che si dimostra arrugginito e non riesce a contenere Thuram come dovrebbe. Rrahmani lo copre in un paio d'occasioni, viene sostituito per dare l'assalto finale. (dal 32' st Lang 6.5 - Entra ed è subito decisivo, con l'assist per McTominay. Il Napoli gli chiedeva una scossa, l'ha data).
Rrahmani 5.5 - Gara dai due volti per il leader difensivo del Napoli: da un lato contiene Lautaro, dall'altro causa il rigore che rischiava di chiudere i giochi. Mkhitaryan lo manda completamente in tilt, nell'azione.
Juan Jesus 5.5 - Lotta come un leone contro Thuram e Lautaro, mezzo voto in meno per la sua gestione dei contrasti. Un paio di interventi al limite, con un arbitraggio più severo, l'avrebbero mandato sotto la doccia. Doveri è molto permissivo e lo ammonisce solo nel recupero.
Di Lorenzo 5.5 - Fare il quinto non sembra più il suo mestiere, e vive una serata molto complicata contro un Dimarco in grandissimo spolvero. Scala in difesa nel finale e cresce, come spesso gli sta capitando.
Lobotka 6 - La consueta gestione impeccabile del pallone è l'highlight della sua prestazione. Non perde mai la lucidità, neppure nei momenti più complicati del match-scudetto.
McTominay 7.5 - Ha segnato tre gol in quattro giorni per tenere il Napoli vivo nella lotta-scudetto, ed esulta per il quarto gol all'Inter in altrettante gare. Prestazione sontuosa la sua, ferma da solo la fuga-scudetto nerazzurra.
Spinazzola 6.5 - Uno dei più efficaci dei suoi, anche se Luis Henrique non è pericoloso nella fase offensiva. Costruisce un paio d'azioni pericolose e crea un'ottima catena con Elmas.
Politano 5.5 - Esterno quando si attacca, seconda punta al fianco di Hojlund nella fase di copertura. Conte gli cuce questo doppio ruolo, ma l'azzurro non riesce ad aiutare i compagni contro un ottimo Dimarco. (dal 48' st Mazzocchi sv - Rinforza il fortino nel recupero).
Elmas 7 - La sua crescita è evidente e clamorosa, in questo Napoli è insostituibile. Gioca sia da mezzala che da esterno, nel modulo ibrido azzurro, e non sbaglia una scelta. Serve l'assist per l'1-1 e crea tantissimo.
Hojlund 6.5 - Stravince il duello con Akanji, che non lo prende praticamente mai in un'autentica serataccia. Gli manca solo il gol, che sfiora in due occasioni.
IL TABELLINO
INTER-NAPOLI 2-2
INTER (3-5-2) - Sommer 6; Bisseck 5.5, Akanji 5, Bastoni 6; Luis Henrique 5.5, Barella 6, Calhanoglu 6.5 (42' st Sucic sv), Zielinski 6.5 (16' st Mkhitaryan 7), Dimarco 7 (42' st Carlos Augusto sv); Lautaro 5.5 (42' st Bonny sv), Thuram 6 (38' st Esposito sv). A disposizione: Calligaris, Taho, de Vrij, Acerbi, Frattesi, Diouf, Cocchi. All. Chivu.
NAPOLI (3-4-2-1) - Milinkovic-Savic 6; Beukema 5 (32' st Lang 6.5), Rrahmani 5.5, Juan Jesus 5.5; Di Lorenzo 5.5, Lobotka 6, McTominay 7.5, Spinazzola 6.5; Politano 5.5 (48' st Mazzocchi sv), Elmas 7; Hojlund 6.5. A disposizione: Meret, Contini, Miguel Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Vergara, Lucca, Marianucci, Ambrosino. All. Conte.
Arbitro: Doveri.
Marcatori: 9' Dimarco (I), 26' McTominay (N), 28' st Calhanoglu rig. (I), 36' st McTominay (N).
Ammonito: Juan Jesus (N).
LE STATISTICHE
A partire dalla scorsa stagione, l’Inter non ha vinto alcuna delle 13 sfide contro Napoli, Milan e Juventus considerando tutte le competizioni (6N, 7P).
Scott McTominay ha segnato in tre partite contro l'Inter in Serie A: quella nerazzurra è la prima formazione nella competizione contro cui il centrocampista del Napoli va a segno in tre diverse sfide.
Dal suo ritorno all’Inter nella stagione 2021/22, Federico Dimarco è il difensore che ha segnato più gol in Serie A (19).
Hakan Çalhanoglu ha segnato cinque gol contro il Napoli con la maglia dell’Inter in Serie A: la squadra partenopea è la sua vittima preferita da quando è in nerazzurro.
Federico Dimarco ha segnato tre gol in Serie A contro il Napoli, contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione (tre anche contro l’Empoli).
Con quattro gol e cinque assist Federico Dimarco ha partecipato a nove reti in questa stagione di Serie A, nessun difensore ha fatto meglio nei maggiori cinque campionati europei (nove anche Alejandro Grimaldo).
In 18 presenze in questo campionato Federico Dimarco ha già trovato tanti gol (quattro) quanti quelli realizzati in 33 partite nel 2024/25.
L’Inter, è diventata la seconda squadra a subire gol all’andata e al ritorno di una singola stagione di Serie A da Scott McTominay, dopo il Torino nello scorso campionato.
Due degli ultimi tre gol su rigore concessi da Vanja Milinkovic-Savic in Serie A portano la firma di Hakan Çalhanoglu.
Il primo di Scott McTominay è stato il gol numero 3700 del Napoli in Serie A, traguardo già raggiunto da sei squadre nella competizione (Juventus, Inter, Milan, Roma, Fiorentina e Lazio).