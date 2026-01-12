Serie A: McTominay blocca la fuga dell'Inter, a San Siro è 2-2

LE PAGELLE DELL'INTER



Sommer 6 - Sui due gol viene completamente tagliato fuori dal mancato intervento dei suoi difensori e, sostanzialmente, non effettua una parata in tutta la partita.



Bisseck 5.5 - Il movimento perpetuo di Elmas, che occupa due differenti posizioni in campo, lo manda spesso in tilt. Le cose non cambiano con l'ingresso di Lang, è uno dei colpevoli nell'azione del 2-2.



Akanji 5 - Contro il Napoli vive probabilmente una delle sue peggiori serate in nerazzurro. Soffre la fisicità e i movimenti di Hojlund sia dal via ed è in clamoroso ritardo nella marcatura su McTominay. Il 2-2 porta (anche) la sua firma.



Bastoni 6 - Il migliore e il più lucido del terzetto difensivo dell'Inter, che passa un bruttissimo quarto d'ora nel secondo tempo e subisce due gol evitabili. Sfiora anche la rete, con un gran tiro.



Luis Henrique 5.5 - Non brilla, ma non fa neanche danni. Scarso l'aiuto alla manovra offensiva, buona l'applicazione difensiva per coprire i movimenti di Elmas. Non è un'arma efficace per Chivu, ma sta crescendo nell'interpretazione del ruolo.



Barella 6 - Con Zielinski e Calhanoglu ad agire da registi in tandem, è lui l'uomo del lavoro oscuro e delle corse a perdifiato. Ne risente nella zona offensiva, non riuscendo mai a portarsi il tiro, ma non sfigura.



Calhanoglu 6.5 - Questa volta non sbaglia dal dischetto contro il Napoli, segnando una rete pesantissima. Per sua sfortuna, tutto viene vanificato da McTominay e la 20a giornata non è quella della fuga nerazzurra. Esce per un problema fisico. (dal 42' st Sucic sv - Qualche minuto per dare sostanza alla mediana).



Zielinski 6.5 - Nel primo tempo è il migliore dell'Inter con Dimarco. Taglia e cuce a centrocampo contro la sua ex squadra, avvia l'azione del gol e non tira mai indietro la gamba. Cala nella ripresa e viene sostituito. (dal 15' st Mkhitaryan 7 - L'uomo che fa cambiare passo all'Inter è lui, con delle nuove geometrie e un evidente cambio di passo. Mezz'ora solidissima, si guadagna il rigore del 2-1 e sfiora il gol-vittoria, colpendo il palo).



Dimarco 7 - Nell'arco dell'intero match è il migliore dell'Inter. Sempre pericoloso e imprendibile sulla sinistra, fa ammattire il duo Di Lorenzo-Politano e si costruisce il gol del vantaggio. Sfiora anche la doppietta personale. (dal 42' st Carlos Augusto sv - Sostituisce uno spento Dimarco, scarse le occasioni per incidere).



Lautaro 5.5 - Partecipa anche lui all'azione del vantaggio, innescando Thuram, ma non va oltre quella giocata e un paio di tiri velleitari. Gli impegni ravvicinati sembrano averlo sfiancato, non è il solito Toro. (dal 42' st Bonny sv - Fa una giocata ottima, mandando in porta Mkhitaryan con la sponda per il potenziale 3-2).



Thuram 6 - Cresce a piccoli passi, anche se la condizione ottimale sembra tuttora distante. Serve l'assist a Dimarco e lo libera in altre due occasioni, ma non riesce a costruirsi un tiro o un'azione personale pericolosa. (dal 38' st Esposito sv - Non trova mai la posizione, in un'Inter combattuta tra la difesa del pari e la caccia alla vittoria).



LE PAGELLE DEL NAPOLI



Milinkovic-Savic 6 - Viene nuovamente battuto dal dischetto e commette un errore di lettura su Mkhitaryan nel finale, ma è sempre lucido e comanda magistralmente la difesa.



Beukema 5 - Più di qualche sbavatura per l'olandese, che si dimostra arrugginito e non riesce a contenere Thuram come dovrebbe. Rrahmani lo copre in un paio d'occasioni, viene sostituito per dare l'assalto finale. (dal 32' st Lang 6.5 - Entra ed è subito decisivo, con l'assist per McTominay. Il Napoli gli chiedeva una scossa, l'ha data).



Rrahmani 5.5 - Gara dai due volti per il leader difensivo del Napoli: da un lato contiene Lautaro, dall'altro causa il rigore che rischiava di chiudere i giochi. Mkhitaryan lo manda completamente in tilt, nell'azione.



Juan Jesus 5.5 - Lotta come un leone contro Thuram e Lautaro, mezzo voto in meno per la sua gestione dei contrasti. Un paio di interventi al limite, con un arbitraggio più severo, l'avrebbero mandato sotto la doccia. Doveri è molto permissivo e lo ammonisce solo nel recupero.



Di Lorenzo 5.5 - Fare il quinto non sembra più il suo mestiere, e vive una serata molto complicata contro un Dimarco in grandissimo spolvero. Scala in difesa nel finale e cresce, come spesso gli sta capitando.



Lobotka 6 - La consueta gestione impeccabile del pallone è l'highlight della sua prestazione. Non perde mai la lucidità, neppure nei momenti più complicati del match-scudetto.



McTominay 7.5 - Ha segnato tre gol in quattro giorni per tenere il Napoli vivo nella lotta-scudetto, ed esulta per il quarto gol all'Inter in altrettante gare. Prestazione sontuosa la sua, ferma da solo la fuga-scudetto nerazzurra.



Spinazzola 6.5 - Uno dei più efficaci dei suoi, anche se Luis Henrique non è pericoloso nella fase offensiva. Costruisce un paio d'azioni pericolose e crea un'ottima catena con Elmas.



Politano 5.5 - Esterno quando si attacca, seconda punta al fianco di Hojlund nella fase di copertura. Conte gli cuce questo doppio ruolo, ma l'azzurro non riesce ad aiutare i compagni contro un ottimo Dimarco. (dal 48' st Mazzocchi sv - Rinforza il fortino nel recupero).



Elmas 7 - La sua crescita è evidente e clamorosa, in questo Napoli è insostituibile. Gioca sia da mezzala che da esterno, nel modulo ibrido azzurro, e non sbaglia una scelta. Serve l'assist per l'1-1 e crea tantissimo.



Hojlund 6.5 - Stravince il duello con Akanji, che non lo prende praticamente mai in un'autentica serataccia. Gli manca solo il gol, che sfiora in due occasioni.



IL TABELLINO

INTER-NAPOLI 2-2

INTER (3-5-2) - Sommer 6; Bisseck 5.5, Akanji 5, Bastoni 6; Luis Henrique 5.5, Barella 6, Calhanoglu 6.5 (42' st Sucic sv), Zielinski 6.5 (16' st Mkhitaryan 7), Dimarco 7 (42' st Carlos Augusto sv); Lautaro 5.5 (42' st Bonny sv), Thuram 6 (38' st Esposito sv). A disposizione: Calligaris, Taho, de Vrij, Acerbi, Frattesi, Diouf, Cocchi. All. Chivu.

NAPOLI (3-4-2-1) - Milinkovic-Savic 6; Beukema 5 (32' st Lang 6.5), Rrahmani 5.5, Juan Jesus 5.5; Di Lorenzo 5.5, Lobotka 6, McTominay 7.5, Spinazzola 6.5; Politano 5.5 (48' st Mazzocchi sv), Elmas 7; Hojlund 6.5. A disposizione: Meret, Contini, Miguel Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Vergara, Lucca, Marianucci, Ambrosino. All. Conte.

Arbitro: Doveri.

Marcatori: 9' Dimarco (I), 26' McTominay (N), 28' st Calhanoglu rig. (I), 36' st McTominay (N).

Ammonito: Juan Jesus (N).