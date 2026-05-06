SPAGNA

Real Madrid, violenta lite durante l'allenamento: Valverde e Tchouameni quasi alle mani

I due giocatori si sono spinti e affrontati e il tutto è continuato anche negli spogliatoi: clima sempre più teso in casa Blancos e domenica c’è il Clasico…

06 Mag 2026 - 21:58
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A pochi giorni dal Clasico che può decidere la Liga (in diretta domenica sera su Rete 4), la tensione in casa Real Madrid si fa sempre più alta e sta raggiungendo il punto critico. Dopo quanto accaduto di recente fra Rudiger e Carreras, oggi sono stati Valverde e Tchouameni a rendere evidente la spaccatura all’interno dello spogliatoio dei Blancos.

Come riporta Marca infatti, durante l’allenamento odierno a Valdebebas i due giocatori sarebbero stati protagonisti di una violenta lite scatenata da un fallo di gioco e proseguita per molti minuti tra insulti e spintoni anche nello spogliatoio. 

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La seconda stagione da ‘zero tituli’ ha letteralmente spaccato lo spogliatoio della squadra di Alvaro Arbeloa. Secondo il quotidiano spagnolo addirittura ben sei tesserati del Real Madrid non starebbero più rivolgendo la parola al proprio allenatore, alimentando ancora di più un clima che si è fatto surreale proprio a pochi giorni dalla sfida col Barcellona.

I blaugrana hanno 11 punti di vantaggio sui rivali di sempre a quattro giornate dalla fine e quindi basterà un pareggio domenica per festeggiare il titolo in faccia ai Blancos. L’appuntamento è su rete 4.

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