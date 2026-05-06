Champions League, Bayern-Psg 1-1: Dembelé letale anche al ritorno, i francesi tornano in finale

LE STATISTICHE

Il Paris Saint-Germain è la prima squadra francese a raggiungere tre finali di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (anche nel 2020 e nel 2025).

Il Paris Saint-Germain è la prima squadra a raggiungere due finali consecutive di UEFA Champions League dal Liverpool nel 2018-2019.

La sfida del 2026 tra Arsenal e Paris Saint-Germain sarà la quarta finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League tra squadre provenienti da due capitali diverse, dopo Benfica-Real Madrid (1962), Real Madrid-Partizán Belgrado (1966) e Ajax-Panathinaikos (1971).

Dall'introduzione degli ottavi di finale nel 2003/04, Khvicha Kvaratskhelia è il primo giocatore ad essere stato direttamente coinvolto in un gol (reti o assist) in sette partite consecutive a eliminazione diretta in una singola stagione di Champions League.

Nelle ultime tre partite di Champions League, Ousmane Dembélé è stato direttamente coinvolto in sei gol (cinque reti, un assist).

Ousmane Dembélé ha segnato il secondo gol più veloce del Paris Saint-Germain nella fase a eliminazione diretta di Champions League, dopo due minuti e 19 secondi, dietro solo a una rete di Blaise Matuidi contro il Bayer Leverkusen negli ottavi di finale 2013/14.

Il Paris Saint-Germain ha segnato il suo secondo gol più veloce in questa stagione di Champions League dopo 2 minuti e 19 secondi; solo Marquinhos, alla prima giornata contro l'Atalanta, aveva segnato prima (2 minuti e 13 secondi).

Luis Enrique (Paris Saint-Germain) disputerà la sua terza finale di Champions League dal suo debutto come allenatore nella competizione nel 2014/15, il massimo a pari merito nel periodo con Jürgen Klopp e Zinedine Zidane.