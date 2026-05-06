Champions League, Bayern-Psg 1-1: Dembelé letale anche al ritorno, i francesi tornano in finale

Bayern-Psg, le immagini del match
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Il Pallone d’Oro segna dopo tre minuti, Kane pareggia soltanto al 94’: Luis Enrique raggiunge l’Arsenal di Arteta all’atto decisivo
La finale di Uefa Champions League 2025/26 sarà Arsenal-Paris Saint-Germain: i francesi tornano in finale per il secondo anno consecutivo pareggiando 1-1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell’Allianz Arena (risultato complessivo di 6-5). Pronti via e i Campioni in carica stappano subito la partita: al terzo minuto Kvaratskhelia prende velocità sulla sinistra e apparecchia per il sinistro a rimorchio di Ousmane Dembelé, che batte Neuer e indirizza subito l’incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, oltre a lamentare con il direttore di gara sia un potenziale secondo cartellino giallo per Nuno Mendes che un calcio di rigore per tocco di mano di Joao Neves.
Il portoghese a pochi istanti dall’intervallo sfiora il 2-0 di testa su palla inattiva, ma Neuer compie un vero e proprio miracolo e tiene in vita i suoi. Nel secondo tempo i tedeschi gestiscono il possesso, con gli avversari che si difendono molto bene e si affidano nelle ripartenze ad un Kvaratskhelia indemoniato. A tempo praticamente scaduto (94’) Harry Kane d’orgoglio trova la rete dell’1-1, quando però è ormai troppo tardi. Luis Enrique raggiunge Arteta all’atto decisivo del 30 maggio, a Budapest Arsenal e Paris Saint-Germain si giocheranno la Champions League 2025/26.
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IL TABELLINO
Bayern Monaco-Psg 1-1 (agg. 5-6)
Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano (dal 40’ st Karl), Tah (dal 23’ st Kim), Stanisic (dal 22’ st Davies); Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala (dal 34’ st Jackson), Diaz; Kane. All. Kompany. A disp. Ulreich, Urbig, Guerreiro, Ito, Goretzka, Bischof.
Psg (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (dal 40’ st Mayulu); Ruiz (dal 31’ st Beraldo), Vitinha, Joao Neves; Doué (dal 31’ st Hernandez), Dembelé (dal 20’ st Barcola), Kvaratskhelia. All. Luis Enrique. A disp. Laurendon, Marin, Vignaud, Zabarnyi, Dro, Lee, Ramos, Mbaye.
Arbitro: Pinheiro (Portogallo).
Marcatori: 3’ Dembelé (P), 94’ Kane (B).
Ammoniti: Tah (B), Luis Diaz (B), Kimmich (B); Nuno Mendes (P), Kvaratskhelia (P), Marquinhos (P).
Espulsi: -
LE STATISTICHE
Il Paris Saint-Germain è la prima squadra francese a raggiungere tre finali di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (anche nel 2020 e nel 2025).
Il Paris Saint-Germain è la prima squadra a raggiungere due finali consecutive di UEFA Champions League dal Liverpool nel 2018-2019.
La sfida del 2026 tra Arsenal e Paris Saint-Germain sarà la quarta finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League tra squadre provenienti da due capitali diverse, dopo Benfica-Real Madrid (1962), Real Madrid-Partizán Belgrado (1966) e Ajax-Panathinaikos (1971).
Dall'introduzione degli ottavi di finale nel 2003/04, Khvicha Kvaratskhelia è il primo giocatore ad essere stato direttamente coinvolto in un gol (reti o assist) in sette partite consecutive a eliminazione diretta in una singola stagione di Champions League.
Nelle ultime tre partite di Champions League, Ousmane Dembélé è stato direttamente coinvolto in sei gol (cinque reti, un assist).
Ousmane Dembélé ha segnato il secondo gol più veloce del Paris Saint-Germain nella fase a eliminazione diretta di Champions League, dopo due minuti e 19 secondi, dietro solo a una rete di Blaise Matuidi contro il Bayer Leverkusen negli ottavi di finale 2013/14.
Il Paris Saint-Germain ha segnato il suo secondo gol più veloce in questa stagione di Champions League dopo 2 minuti e 19 secondi; solo Marquinhos, alla prima giornata contro l'Atalanta, aveva segnato prima (2 minuti e 13 secondi).
Luis Enrique (Paris Saint-Germain) disputerà la sua terza finale di Champions League dal suo debutto come allenatore nella competizione nel 2014/15, il massimo a pari merito nel periodo con Jürgen Klopp e Zinedine Zidane.