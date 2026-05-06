Le pagelle di Bayern-Psg: Kvara immarcabile, Vitinha e Joao Neves moto perpetuo. Bayern: solito Kane, Kimmich e Pavlovic soffrono in mezzo

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Dembélé si conferma bomber implacabile, Safonov è un portiere poco elegante ma efficace. Rivedibile tra i tedeschi anche la coppia di difensori centrali Upamecano-Tahdi Enzo Palladini
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BAYERN
Neuer 6,5 - Sul gol-lampo dell'1-0 non avrebbe potuto fare nulla nemmeno quindici anni fa, ma già nel primo tempo nega il raddoppio a Joao Neves.
Laimer 5 - Spostato sorprendentemente a destra per provare a marcare Kvaratskhelia. Già, per provare. Peccato che non al massimo riesca a prendergli il numero di targa.
Upamecano 5 - Non è una delle sue serate migliori, con qualche intervento fuori tempo e qualche leggerezza che spaventa.
Dal 40' st Karl sv.
Tah 5,5 - Lo specialista delle maniere forti, efficace al massimo quando c'è da usare la forza fisica, a volte impreciso quando c'è da dialogare.
Dal 22' st Kim 5,5 - Situazione non ideale per giocare mezzo tempo, in svantaggio e con i compagni tutti avanti. Fa quello che può.
Stanisic 6 - A sinistra si trova di fronte Douè ed è un duello tutto sommato equilibrato, anche se a volte provano a prenderlo in mezzo lo stesso Douè e Dembelè.
Dal 22' st Davies 6 - La prima giocata è una palla-gol per Luis Diaz che la mastica un po'. Quando può partire è sempre un fattore.
Kimmich 5,5 - Non sarebbe un leader se non fosse capace di dare il buon esempio, che nel caso specifico significa sacrificio continuo sulle piste di Vitinha. Il portoghese del Psg però è uno e trino, difficile da circoscrivere.
Pavlovic 5 - Soffre almeno quanto il suo vicino di posto, Kimmich. Soffre perché Joao Neves, più o meno come Vitinha, è dappertutto.
Olise 6,5 - Si accende spesso, soprattutto quando capisce che Nuno Mendes - ammonito dopo otto minuti - è diventato più vulnerabile. Quando parte, fa sempre succedere qualcosa.
Musiala 6 - Dormicchia per una quarantina di minuti, poi improvvisamente sposta la levetta sulla modalità "on" e in pochi giri d'orologio va tre volte vicino al gol dell'1-1.
Dal 34' st Jackson sv.
Luis Diaz 6,5 - Il primo a svegliarsi in maglia Bayern, con due azioni personali che creano problemi agli avversari, in particolare a Zaire-Emery.
Kane 6,5 - Con l'umiltà dei grandi, si mette al servizio della squadra, anche nella fase difensiva, Sta meno del solito in area, conclude pochino verso la rete, però è sempre presente nel cuore dell'azione. Negli ultimi venti metri cerca un po' troppo la soluzione personale. Si merita mezzo punto in più per quel gol segnato alla fine.
Allenatore Kompany 5,5 - Prendere gol dopo un paio di minuti mette chiunque in difficoltà, però c'era il tempo per rimediare.
PARIS SAINT GERMAIN
Safonov 6,5 - Può avere uno stile discutibile e un po' scomposto, ma sull'efficacia delle sue parate e delle sue uscite sembra non possano esserci dubbi.
Zaire-Emery 5 - Non si deve essere sentito tanto bene quando l'allenatore gli ha comunicato che avrebbe fatto il terzino. Grandissima sofferenza al cospetto di Luis Diaz, ma giocare fuori ruolo a questi livelli non è un problema da poco.
Marquinhos 7 - Se è capitano della squadra campione d'Europa qualche motivo valido ci deve essere e in una partita così si capisce perfettamente quali sono questi motivi: leadership e intelligenza.
Pacho 6,5 - Così lungo e dinoccolato, illude a volte gli avversari di essere un po' in ritardo sul pallone, invece arriva sempre, per terra o per aria.
Nuno Mendes 6 - Gran bel duello con Olise, nel quale il portoghese se la gioca con coraggio nei primi minuti, salva anche una situazione molto pericolosa nella sua area, poi viene condizionato da un cartellino giallo.
Dal 40' st Mayulu sv.
Fabian Ruiz 6,5 - Parlava la lingua dei campioni anche quando giocava nel Napoli, Parigi ha trovato ulteriore continuità e una buona intesa con i compagni.
Dal 30' st Beraldo sv.
Vitinha 7 - Il solito riferimento robotico, mai fermo, mai inattivo, sempre pronto a suggerire un passaggio buono a un compagno. Non è un gigante ma in campo sembra ci siano due Vitinha.
Joao Neves 6,5 - Se il suo compagno Vitinha riempie gli occhi coprendo un'area di campo vastissima, Joao Neves è specializzato nello sparire dai radar per ricomparire al momento più opportuno, come quando sfiora il gol del 2-0 di testa nel primo tempo.
Douè 6 - La catena dalla sua parte, la destra, funziona un po' meno bene rispetto a quella di sinistra. Questo malfunzionamento si ripercuote anche su di lui. Però nel secondo tempo si fa sentire dalle parti di Neuer.
Dal 30' st L. Hernandez sv.
Dembélé 7 - Nessuno qualche anno fa si sarebbe immaginato di vederlo diventare un bomber così spietato. D'accordo l'assist perfetto di Kvara dopo poco più di due minuti, ma il pallone di prima all'incrocio bisogna saperlo mettere.
Dal 20' st Barcola 6 - Un paio di azioni interessanti, anche se rimane un po' isolato.
Kvaratskhelia 7,5 - Il primo pallone toccato è la perfezione: tacco, triangolo con Fabian Ruiz, volata profonda e assist per l'1-0 di Dembelè. Giocata da fenomeno. Non rimarrà l'unica nella sua partita. Non sembrano esistere marcature classiche o stratagemmi per servirlo.
Allenatore Luis Enrique 7 - Seconda finale consecutiva raggiunta con un calcio che dopo lo spettacolo dell'andata è tornato nell'ambito di una eccellente normalità.