Tennis, Internazionali d’Italia: Arnaldi supera il primo turno, bene anche Cocciaretto

TABELLONE MASCHILE

Matteo Arnaldi parte benissimo nel Masters 1000 di Roma, al primo turno l’azzurro elimina il numero 38 del ranking Atp Jaume Munar in tre set. Già nel primo game Matteo deve annullare due palle break, poi però sul 4-3 strappa il turno di battuta al suo avversario e chiude a servizio con il 6-3 dell’1-0. Lo spagnolo reagisce nella seconda partita, subito break alla prima occasione per scappare via sul 3-0 e gestire fino al 6-3 che significa 1-1 e terzo set forzato. L’italiano è più fluido nell’ultimo set, sfiora il break sul 2-1 e poi lo trova sul 3-2, per volare via sul 5-2 e prendersi di forza il turno successivo contro Alex De Minaur. Viene invece rinviata a causa della pioggia la sfida serale tra Federico Cinà e il belga Blockx.