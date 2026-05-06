TENNIS

Tennis, Internazionali d’Italia: Arnaldi supera il primo turno, bene anche Cocciaretto

L'azzurro piega lo spagnolo Munar 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) e raggiunge De Minaur al prossimo turno

06 Mag 2026 - 22:35
© ipa

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Iniziano bene gli Internazionali BNL d’Italia per Matteo Arnaldi: il tennista azzurro supera lo spagnolo Jaume Munar in tre set, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 in poco più di due ore e mezza. Per Matteo ora c’è la suggestiva e affascinante sfida contro Alex De Minaur. Rimandato per pioggia invece l’incontro di Federico Cinà contro il belga Blockx. Nel tabellone femminile avanza Elisabetta Cocciaretto, che supera 2-0 Kraus.

TABELLONE MASCHILE
Matteo Arnaldi parte benissimo nel Masters 1000 di Roma, al primo turno l’azzurro elimina il numero 38 del ranking Atp Jaume Munar in tre set. Già nel primo game Matteo deve annullare due palle break, poi però sul 4-3 strappa il turno di battuta al suo avversario e chiude a servizio con il 6-3 dell’1-0. Lo spagnolo reagisce nella seconda partita, subito break alla prima occasione per scappare via sul 3-0 e gestire fino al 6-3 che significa 1-1 e terzo set forzato. L’italiano è più fluido nell’ultimo set, sfiora il break sul 2-1 e poi lo trova sul 3-2, per volare via sul 5-2 e prendersi di forza il turno successivo contro Alex De Minaur. Viene invece rinviata a causa della pioggia la sfida serale tra Federico Cinà e il belga Blockx.

TABELLONE FEMMINILE
Il primo turno nel tabellone femminile per le italiane è agrodolce: purtroppo devono subito salutare il torneo Lucrezia Stefanini (sconfitta 2-0 con il punteggio di 6-0, 6-1 da Ostapenko), Nuria Brancaccio (ko sempre 2-0 contro la statunitense Townsend, 6-3, 6-2) e Federica Urgesi (anche qui 2-0 per mano della svizzera Golubic). Tutto facile invece per Elisabetta Cocciaretto, che supera agilmente l’austriaca Kraus in due set con il punteggio di 6-2, 6-4. Il derby italiano tra Lisa Pigato e Tyra Caterina Grant viene vinto in rimonta da quest’ultima, dopo il 6-1 subito nel primo parziale Tyra ribalta tutto con il 6-2, 6-4 che vale il turno successivo.

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