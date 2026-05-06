Volley, Perugia batte Civitanova e conquista il terzo scudetto della sua storia

Perugia conquista la Superlega maschile di volley per la terza volta nella sua storia! Dopo i successi delle stagioni 2017/18 e 2023/24 la Sir Susa Scai trionfa nei play-off anche nel 2025/26. Gli umbri battono Civitanova anche in gara-3 e chiudono la serie dopo i successi delle prime due sfide. Nel primo set Ben Tara sembra già spingere la Sir Susa Scai, ma sotto di quattro punti la Lube riesce a rientrare grazie alle battute di Bottolo. L’equilibrio regna sovrano fino al 25-25, poi gli ospiti riescono a chiudere con l’attacco vincente di Nikolov che vale il 27-25 e l’1-0 dei marchigiani un po’ a sorpresa. Il secondo parziale ha l’andamento opposto: Civitanova scappa via grazie a Loeppky fino al 20-14, ma Ben Tara a servizio ricuce tutto il divario anche grazie a qualche errore di troppo di Bottolo. Sul 24-24 questa volta sono i padroni di casa ad accelerare, fino al 26-24 dell’1-1. Dopo aver un po’ sciupato una grande chance nel secondo set, la Lube cala nel terzo: Loeppky si spegne, Bottolo accusa crampi e la Sir Susa Scai allunga sul 2-1 con il 25-22 (anche frutto di una grande difesa e di tanti punti a muro). La squadra di Medei nel quarto parziale molla il colpo: Ben Tara continua a macinare punti per la formazione umbra, che chiude i conti con il 25-20 che significa 3-1 nel match, 3-0 nella serie e terzo scudetto della storia di Perugia.