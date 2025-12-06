Liga: manita-show del Barcellona, 5-3 al Betis

I blaugrana dilagano: tripletta di Ferran Torres, Flick prova la fuga. Ok anche il Villarreal
Il Barcellona regala spettacolo nella quindicesima giornata di Liga: al Benito Villamarin, i catalani travolgono 5-3 il Betis. Protagonista assoluto è Ferran Torres, autore di una tripletta nel primo tempo (11', 13' e 40'), segnano pure Yamal (rigore al 59') e il classe 2005 svedese Bardghji (31'). Ribaltato il momentaneo vantaggio andaluso firmato da Antony al 6'. Il Villarreal resta al passo battendo 2-0 il Getafe, Alavés-Real Sociedad 1-0.
BETIS-BARCELLONA 3-5
A Siviglia va in scena un autentico spettacolo del Barcellona, che travolge il Betis battendo gli andalusi con un netto 5-3. Eppure, sono proprio gli uomini di Pellegrini a sbloccarla al 6' con Antony, tenuto in gioco da Koundé. Ma nel giro di due minuti, ecco il ribaltone dei catalani: protagonista assoluto è Ferran Torres, che prima pareggia con una zampata da pochi passi, poi con una semirovesciata concretizza il sorpasso. Alla mezz'ora di gioco, si mette in mostra Roony Bardghji, classe 2005 svedese, poi al 40' ancora Ferran Torres chiude il suo primo tempo da urlo siglando la tripletta. Nella ripresa, la situazione non cambia, anzi: calcio di rigore per evidente fallo di mano dell'ex Bartra e Yamal, dal dischetto, spiazza Valles per il 5-1 che chiude definitivamente i giochi. Eppure, i padroni di casa provano a riaprirla nei minuti finali: prima il gol di Llorente all'85', poi il rigore di Fernandes al 90'. Finisce però 5-3: in attesa di Real-Celta, i catalani sono a +4 sul secondo posto. Messaggio chiarissimo ai blancos per la lotta al titolo, oltre che all'Eintracht per la Champions. Resta a 24, invece, il Betis, che però ora rischia di scivolare fuori al sesto posto.
VILLARREAL-GETAFE 2-0
Grazie anche all'ex Inter Buchanan, il Villarreal tiene il passo del Barcellona e resta a -5 dalla vetta con il 2-0 sul Getafe. È proprio il sinistro del canadese all'ultima azione del primo tempo a valere il vantaggio per il Sottomarino Giallo. Nella ripresa, la situazione crolla già al 48' per gli ospiti, visto che Milla si fa espellere. I padroni di casa concretizzano la superiorità numerica al 64' con Mikautadze, prenotando i tre punti che valgono il momentaneo -1 dal Real.
ALAVES-REAL SOCIEDAD 1-0
È il rigore dell'ex Torino Boye nel recupero del primo tempo a regalare all'Alavés un preziosissimo 1-0 che vale non solo il sorpasso in classifica e il ritorno alla vittoria dopo tre ko di fila, ma anche un passo in avanti nella lotta alla salvezza. Fallo di mano plateale in area di Elustondo e dal dischetto l'argentino non sbaglia.