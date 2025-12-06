Liga: manita-show del Barcellona, 5-3 al Betis

A Siviglia va in scena un autentico spettacolo del Barcellona, che travolge il Betis battendo gli andalusi con un netto 5-3. Eppure, sono proprio gli uomini di Pellegrini a sbloccarla al 6' con Antony, tenuto in gioco da Koundé. Ma nel giro di due minuti, ecco il ribaltone dei catalani: protagonista assoluto è Ferran Torres, che prima pareggia con una zampata da pochi passi, poi con una semirovesciata concretizza il sorpasso. Alla mezz'ora di gioco, si mette in mostra Roony Bardghji, classe 2005 svedese, poi al 40' ancora Ferran Torres chiude il suo primo tempo da urlo siglando la tripletta. Nella ripresa, la situazione non cambia, anzi: calcio di rigore per evidente fallo di mano dell'ex Bartra e Yamal, dal dischetto, spiazza Valles per il 5-1 che chiude definitivamente i giochi. Eppure, i padroni di casa provano a riaprirla nei minuti finali: prima il gol di Llorente all'85', poi il rigore di Fernandes al 90'. Finisce però 5-3: in attesa di Real-Celta, i catalani sono a +4 sul secondo posto. Messaggio chiarissimo ai blancos per la lotta al titolo, oltre che all'Eintracht per la Champions. Resta a 24, invece, il Betis, che però ora rischia di scivolare fuori al sesto posto.