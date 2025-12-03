Disastro Almada: a porta vuota fa qualcosa di incredibile

L'Atletico Madrid ha di che rammaricarsi in merito alla sfida persa con il Barcellona. I Colchoneros escono dal Camp Nou con una sconfitta che fa male, soprattutto complice quanto accaduto al 79'. Dopo aver subito da pochi minuti il sorpasso dei blaugrana firmato Dani Olmo, la squadra di Diego Simeone avrebbe l'opportunità di pareggiare con Thiago Almada, bravo a mettere fuori causa i difensori e il portiere avversario. Tuttavia l'argentino spara alto e consegna di fatto il match al Barcellona.