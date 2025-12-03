Logo SportMediaset

Calcio

Disastro Almada: a porta vuota fa qualcosa di incredibile

Al minuto 79 l'argentino ha la palla per il 2-2, ma si "mangia" il pareggio. Riguarda sul nostro sito gli highlights di Barcellona-Atletico Madrid 3-1.

03 Dic 2025 - 09:32
00:41 

L'Atletico Madrid ha di che rammaricarsi in merito alla sfida persa con il Barcellona. I Colchoneros escono dal Camp Nou con una sconfitta che fa male, soprattutto complice quanto accaduto al 79'. Dopo aver subito da pochi minuti il sorpasso dei blaugrana firmato Dani Olmo, la squadra di Diego Simeone avrebbe l'opportunità di pareggiare con Thiago Almada, bravo a mettere fuori causa i difensori e il portiere avversario. Tuttavia l'argentino spara alto e consegna di fatto il match al Barcellona. 

