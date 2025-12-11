Ciclismo: Santini Cycling e Lidl-Trek presentano il nuovo kit ufficiale 2026

Santini Cycling e la squadra World Tour Lidl-Trek annunciano il lancio ufficiale del nuovo kit da gara per il 2026, un progetto che rinnova l’identità visiva della squadra mantenendo salde le sue radici. I colori iconici di Lidl - blu, rosso e giallo — rimangono i protagonisti in una declinazione moderna, essenziale e immediatamente riconoscibile. La collaborazione tra Santini Cycling e Lidl-Trek prosegue da nove anni, e l’azienda bergamasca, che da oltre sessant’anni realizza capi tecnici per il ciclismo professionistico, fornisce alla squadra capi per tutte le stagioni e le condizioni climatiche. Per la stagione 2026, il team maschile, quello femminile e il team development riceveranno infatti una fornitura completa: divise da gara, capi per l’allenamento e accessori tecnici, declinati nelle rispettive linee uomo e donna e pensati per affrontare al meglio il calendario internazionale e le intense sessioni di allenamento. "Siamo estremamente orgogliosi di presentare il nuovo kit Lidl-Trek 2026: non è soltanto un capo tecnico, ma un vero simbolo di appartenenza", dichiara Monica Santini, amministratore delegato di Santini Cycling.