Ciclismo: Santini Cycling e Lidl-Trek presentano il nuovo kit ufficiale 2026

© Ufficio Stampa
Santini Cycling e la squadra World Tour Lidl-Trek annunciano il lancio ufficiale del nuovo kit da gara per il 2026, un progetto che rinnova l’identità visiva della squadra mantenendo salde le sue radici. I colori iconici di Lidl - blu, rosso e giallo — rimangono i protagonisti in una declinazione moderna, essenziale e immediatamente riconoscibile. La collaborazione tra Santini Cycling e Lidl-Trek prosegue da nove anni, e l’azienda bergamasca, che da oltre sessant’anni realizza capi tecnici per il ciclismo professionistico, fornisce alla squadra capi per tutte le stagioni e le condizioni climatiche. Per la stagione 2026, il team maschile, quello femminile e il team development riceveranno infatti una fornitura completa: divise da gara, capi per l’allenamento e accessori tecnici, declinati nelle rispettive linee uomo e donna e pensati per affrontare al meglio il calendario internazionale e le intense sessioni di allenamento. "Siamo estremamente orgogliosi di presentare il nuovo kit Lidl-Trek 2026: non è soltanto un capo tecnico, ma un vero simbolo di appartenenza", dichiara Monica Santini, amministratore delegato di Santini Cycling.
"Il nostro obiettivo era creare un design forte, capace di incarnare l’energia e le ambizioni del team. Il lavoro del nostro reparto grafico ha tradotto perfettamente questo spirito, dando vita a una maglia che esalta i colori della squadra e che, ne siamo certi, diventerà un’icona indiscussa". "La nostra partnership con Santini si basa sulla fiducia, sull’innovazione e su una passione condivisa per l’eccellenza", afferma Luca Guercilena, General Manager di Lidl-Trek. "Dopo quasi un decennio di lavoro fianco a fianco, abbiamo sviluppato un kit che non solo offre ai nostri corridori il massimo in termini di prestazioni e comfort, ma che è anche diventato un design iconico, amato dai fan di tutto il mondo. Vedere questa nuova maglia prendere vita ci riempie di orgoglio, e non vedo l’ora di vedere i nostri corridori inseguire — e vincere — grandi corse con questi colori per tutto il 2026".
Il completo da gara 2026 sarà disponibile anche nella linea replica disponibile per il pubblico, così come altri capi realizzati con i colori della squadra. Un’offerta ampia, pensata per rendere accessibile l’esperienza e lo stile dei professionisti a ogni ciclista, dai più esperti ai giovanissimi fan del team. La collezione Lidl-Trek 2026 sarà disponibile su www.santinicycling.com a partire dal 18 dicembre 2025.