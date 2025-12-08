Tensioni al Real Madrid: fiducia a tempo per Xabi Alonso, decisivo il match con il City

Riunione d'urgenza della dirigenza della 'Casa Blanca' dopo la sconfitta casalingadi Redazione
Tensioni in casa del Real Madrid, con Xabi Alonso che rischia la panchina. Dopo la sconfitta contro il Celta Vigo, i dirigenti madridisti hanno discusso fino a tarda notte del futuro dell'allenatore, che si gioca tutto in Champions, mercoledì contro il Manchester City. Il 2-0 subito con il Vigo non ha messo la parola fine all'avventura del tecnico basco che ha preso il posto di Carlo Ancelotti, ma certo la fiducia accordata è solo a tempo, rimarcano i giornali spagnoli.
Se Xabi dovesse perdere la sfida con Guardiola scatterebbe l'esonero, sono certi in Spagna. Sconfitta e soprattutto prestazione della squadra non sono affatto piaciute alla dirigenza madrilena rimasta al Bernabeu a discutere in particolare del futuro del tecnico. Per ora gli hanno dato tempo fino a mercoledì: si chiede una reazione immediata, ma è già scattato un toto nomi di possibili successori. E ritorna quello di Zidane che pare però improbabile, perché il francese punta a sedersi sulla panchina della sua Nazionale dopo i mondiali 2026 (l'addio di Deschamps è già stato annunciato). Tra i nomi fatti dai giornali ci sono Klopp, Solari e Arbeloa. Xabi Alonso dopo il ko si è detto "arrabbiato" ma ha anche aggiunto che "siamo tutti uniti. Le sconfitte fanno male, ma dobbiamo guardare avanti. Mercoledì arriva la Champions e dobbiamo mostrare un'altra faccia. Mi gioco il posto? È una partita da tre punti in Champions".