DOPO IL KO CON IL CELTA

Tensioni al Real Madrid: fiducia a tempo per Xabi Alonso, decisivo il match con il City

Riunione d'urgenza della dirigenza della 'Casa Blanca' dopo la sconfitta casalinga 

di Redazione
08 Dic 2025 - 15:13

Tensioni in casa del Real Madrid, con Xabi Alonso che rischia la panchina. Dopo la sconfitta contro il Celta Vigo, i dirigenti madridisti hanno discusso fino a tarda notte del futuro dell'allenatore, che si gioca tutto in Champions, mercoledì contro il Manchester City. Il 2-0 subito con il Vigo non ha messo la parola fine all'avventura del tecnico basco che ha preso il posto di Carlo Ancelotti, ma certo la fiducia accordata è solo a tempo, rimarcano i giornali spagnoli.

Se Xabi dovesse perdere la sfida con Guardiola scatterebbe l'esonero, sono certi in Spagna. Sconfitta e soprattutto prestazione della squadra non sono affatto piaciute alla dirigenza madrilena rimasta al Bernabeu a discutere in particolare del futuro del tecnico. Per ora gli hanno dato tempo fino a mercoledì: si chiede una reazione immediata, ma è già scattato un toto nomi di possibili successori. E ritorna quello di Zidane che pare però improbabile, perché il francese punta a sedersi sulla panchina della sua Nazionale dopo i mondiali 2026 (l'addio di Deschamps è già stato annunciato). Tra i nomi fatti dai giornali ci sono Klopp, Solari e Arbeloa. Xabi Alonso dopo il ko si è detto "arrabbiato" ma ha anche aggiunto che "siamo tutti uniti. Le sconfitte fanno male, ma dobbiamo guardare avanti. Mercoledì arriva la Champions e dobbiamo mostrare un'altra faccia. Mi gioco il posto? È una partita da tre punti in Champions". 

