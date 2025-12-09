Barca, Araujo si affida alla Fede: un viaggio spirituale a Gerusalmme per ritrovarsi

Araujo al momento non ha indicato una data per il suo ritorno: il Barcellona ha capito le difficoltà del suo capitano e ha accordato il permesso a tempo indeterminato senza mettere pressione al ragazzo. Flick in conferenza stampa ha confermato l'assenza del centrale fino a data da destinarsi, chiedendo però che il tema non fosse ulteriormente approfondito.