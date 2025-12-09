Logo SportMediaset

Calcio
Liga
SALUTE MENTALE

Barca, Araujo si affida alla Fede: un viaggio spirituale a Gerusalmme per ritrovarsi

Il centrale blaugrana si è preso una pausa a tempo indeterminato dal calcio per ritrovare serenità 

di Redazione
09 Dic 2025 - 17:20

Il tema Ronald Araujo tiene ancora banco in casa Barcellona. Il difensore uruguaiano, dopo l'espulsione costata la sconfitta nel match di Champions contro il Chelsea, ha deciso di prendersi una pausa a tempo indeterminato. Un periodo lontano dai campi che dovrebbe aiutarlo a ritrovare serenità, persa dopo un periodo difficile nel rettangolo di gioco, segnato più da errori (e critiche) che da partite memorabili. 

Araujo al momento non ha indicato una data per il suo ritorno: il Barcellona ha capito le difficoltà del suo capitano e ha accordato il permesso a tempo indeterminato senza mettere pressione al ragazzo. Flick in conferenza stampa ha confermato l'assenza del centrale fino a data da destinarsi, chiedendo però che il tema non fosse ulteriormente approfondito.

Ora però, secondo quando riporta Mundo Deportivo, il calciatore per ritrovarsi si starebbe rifugiando nella religione: nelle prossime settimane avrebbe addirittura in programma un viaggio a Gerusalemme per vedere da vicino i luoghi più sacri della cristianità e per cercare aiuto per superare le sue difficoltà. Araujo sta disputando la partita più importante della sua carriera: quella per la sua salute mentale. 

Liga

