Champions League: sconfitta e incubo per il Villarreal, si sblocca l'Ajax

Il Submarino Amarillo affonda anche contro il Copenhagen, che lo batte 3-2 in casa. Un solo punto per gli spagnoli, l'eliminazione è imminente
© IPA
La 6a giornata della League Phase della Champions League condanna, sostanzialmente, il Villarreal all'eliminazione immediata. Gli spagnoli avevano già pochissime chances, visto quell'unico punto conquistato contro la Juventus, ma si fanno del male da soli: dopo aver riacciuffato due volte il Copenhagen, ecco il 3-2 di Cornelius per la vittoria danese. Si sblocca invece l'Ajax che, dopo l'esonero di Heitinga, sconfigge 4-2 il Qarabag.
VILLARREAL-COPENHAGEN 2-3
Il Copenhagen tiene vive le flebili speranze di playoff (sfiderà Napoli e Barça), il Villarreal subisce un clamoroso ko: è 3-2 all'Estadio de la Ceramica, vincono i danesi. Avvio da incubo per il Submarino Amarillo, che viene subito colpito da Elyounoussi: è 1-0 ospite, dopo soli due minuti. Buchanan sfiora il pari e il Copenhagen sembra in controllo, al punto da sfiorare il bis con Dadason. Nella seconda metà del primo tempo, però, risale il Villarreal: Comesana si divora il pari e Kotarski salva tutto su Pépé. Si va così al riposo col vantaggio scandinavo e Marcelino, furioso, ne cambia tre dando la svolta ai suoi. Proprio uno dei neoentrati, Akhomach, propizia la fortunosa deviazione di Comesana e l'1-1 al 46'. Il pari dura meno di due minuti, visto che la miglior difesa della Liga si addormenta sul cross rasoterra di Zagué: un altro neoentrato, Achouri, insacca così il nuovo vantaggio danese. Il Villarreal questa volta non demorde e, al 55', pareggia ancora col canadese Oluwaseyi: rasoterra vincente ed è 2-2. Da qui in poi il Copenhagen non esce più dalla sua metà campo, mentre gli spagnoli spingono a caccia della vittoria. Proprio questo atteggiamento costa carissimo ai padroni casa, puniti al 90' dall'ex Parma Cornelius. Finisce dunque 3-2 per il Copenhagen, che vince e sale a 7 punti. Penultimo con un punto, ottenuto contro la Juventus, il Villarreal: il Submarino Amarillo è sostanzialmente eliminato.
QARABAG-AJAX 2-4
Nel suo momento più difficile, l'Ajax ottiene i primi tre punti in Champions League: è 4-2 sul Qarabag, in rimonta. Gli olandesi hanno in panchina il traghettatore Fred Grim e lanciano tre giovani: dall'inizio i 2008 Mokio e Steur a centrocampo, più il 2007 Bouwman in difesa. Proprio quest'ultimo si addormenta sull'inserimento di Duran, che beffa Jaros col pallonetto: è 1-0 Qarabag dopo minuti. Dolberg e Mokio accarezzano il pari dell'Ajax, che arriva solo al 39': filtrante di Steur per Dolberg e gran tiro che vale l'1-1. Così com'era successo nel primo tempo, però, gli azeri iniziano meglio il match alla ripresa delle ostilità. Un'azione da fascia a fascia premia il Qarabag, che ritrova il vantaggio al 47' con Matheus Silva e mette pressione all'Ajax, ultimo con zero punti. La formazione ajacide reagisce ancora con Dolberg, sfiora il gol col gioiellino Konadu (2006) e domina, pareggiando i conti al 79'. Merito di Oscar Gloukh, che colpisce con un perfetto sinistro rasoterra, mentre Gaaei fa esultare ancora i tifosi ospiti all'83': tiro imparabile e 3-2. Non è ancora finita perché, all'89', Gloukh cala anche il poker. L'Ajax, che aveva segnato solo su rigore, ne fa quattro su azione e batte 4-2 il Qarabag. Azeri fermi a quota 7, la strada verso i playoff si complica.