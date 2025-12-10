Champions League: sconfitta e incubo per il Villarreal, si sblocca l'Ajax

VILLARREAL-COPENHAGEN 2-3

Il Copenhagen tiene vive le flebili speranze di playoff (sfiderà Napoli e Barça), il Villarreal subisce un clamoroso ko: è 3-2 all'Estadio de la Ceramica, vincono i danesi. Avvio da incubo per il Submarino Amarillo, che viene subito colpito da Elyounoussi: è 1-0 ospite, dopo soli due minuti. Buchanan sfiora il pari e il Copenhagen sembra in controllo, al punto da sfiorare il bis con Dadason. Nella seconda metà del primo tempo, però, risale il Villarreal: Comesana si divora il pari e Kotarski salva tutto su Pépé. Si va così al riposo col vantaggio scandinavo e Marcelino, furioso, ne cambia tre dando la svolta ai suoi. Proprio uno dei neoentrati, Akhomach, propizia la fortunosa deviazione di Comesana e l'1-1 al 46'. Il pari dura meno di due minuti, visto che la miglior difesa della Liga si addormenta sul cross rasoterra di Zagué: un altro neoentrato, Achouri, insacca così il nuovo vantaggio danese. Il Villarreal questa volta non demorde e, al 55', pareggia ancora col canadese Oluwaseyi: rasoterra vincente ed è 2-2. Da qui in poi il Copenhagen non esce più dalla sua metà campo, mentre gli spagnoli spingono a caccia della vittoria. Proprio questo atteggiamento costa carissimo ai padroni casa, puniti al 90' dall'ex Parma Cornelius. Finisce dunque 3-2 per il Copenhagen, che vince e sale a 7 punti. Penultimo con un punto, ottenuto contro la Juventus, il Villarreal: il Submarino Amarillo è sostanzialmente eliminato.



QARABAG-AJAX 2-4

Nel suo momento più difficile, l'Ajax ottiene i primi tre punti in Champions League: è 4-2 sul Qarabag, in rimonta. Gli olandesi hanno in panchina il traghettatore Fred Grim e lanciano tre giovani: dall'inizio i 2008 Mokio e Steur a centrocampo, più il 2007 Bouwman in difesa. Proprio quest'ultimo si addormenta sull'inserimento di Duran, che beffa Jaros col pallonetto: è 1-0 Qarabag dopo minuti. Dolberg e Mokio accarezzano il pari dell'Ajax, che arriva solo al 39': filtrante di Steur per Dolberg e gran tiro che vale l'1-1. Così com'era successo nel primo tempo, però, gli azeri iniziano meglio il match alla ripresa delle ostilità. Un'azione da fascia a fascia premia il Qarabag, che ritrova il vantaggio al 47' con Matheus Silva e mette pressione all'Ajax, ultimo con zero punti. La formazione ajacide reagisce ancora con Dolberg, sfiora il gol col gioiellino Konadu (2006) e domina, pareggiando i conti al 79'. Merito di Oscar Gloukh, che colpisce con un perfetto sinistro rasoterra, mentre Gaaei fa esultare ancora i tifosi ospiti all'83': tiro imparabile e 3-2. Non è ancora finita perché, all'89', Gloukh cala anche il poker. L'Ajax, che aveva segnato solo su rigore, ne fa quattro su azione e batte 4-2 il Qarabag. Azeri fermi a quota 7, la strada verso i playoff si complica.