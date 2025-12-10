Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: sconfitta e incubo per il Villarreal, si sblocca l'Ajax

Il Submarino Amarillo affonda anche contro il Copenhagen, che lo batte 3-2 in casa. Un solo punto per gli spagnoli, l'eliminazione è imminente

10 Dic 2025 - 20:44
© IPA

© IPA

La 6a giornata della League Phase della Champions League condanna, sostanzialmente, il Villarreal all'eliminazione immediata. Gli spagnoli avevano già pochissime chances, visto quell'unico punto conquistato contro la Juventus, ma si fanno del male da soli: dopo aver riacciuffato due volte il Copenhagen, ecco il 3-2 di Cornelius per la vittoria danese. Si sblocca invece l'Ajax che, dopo l'esonero di Heitinga, sconfigge 4-2 il Qarabag.

VILLARREAL-COPENHAGEN 2-3
Il Copenhagen tiene vive le flebili speranze di playoff (sfiderà Napoli e Barça), il Villarreal subisce un clamoroso ko: è 3-2 all'Estadio de la Ceramica, vincono i danesi. Avvio da incubo per il Submarino Amarillo, che viene subito colpito da Elyounoussi: è 1-0 ospite, dopo soli due minuti. Buchanan sfiora il pari e il Copenhagen sembra in controllo, al punto da sfiorare il bis con Dadason. Nella seconda metà del primo tempo, però, risale il Villarreal: Comesana si divora il pari e Kotarski salva tutto su Pépé. Si va così al riposo col vantaggio scandinavo e Marcelino, furioso, ne cambia tre dando la svolta ai suoi. Proprio uno dei neoentrati, Akhomach, propizia la fortunosa deviazione di Comesana e l'1-1 al 46'. Il pari dura meno di due minuti, visto che la miglior difesa della Liga si addormenta sul cross rasoterra di Zagué: un altro neoentrato, Achouri, insacca così il nuovo vantaggio danese. Il Villarreal questa volta non demorde e, al 55', pareggia ancora col canadese Oluwaseyi: rasoterra vincente ed è 2-2. Da qui in poi il Copenhagen non esce più dalla sua metà campo, mentre gli spagnoli spingono a caccia della vittoria. Proprio questo atteggiamento costa carissimo ai padroni casa, puniti al 90' dall'ex Parma Cornelius. Finisce dunque 3-2 per il Copenhagen, che vince e sale a 7 punti. Penultimo con un punto, ottenuto contro la Juventus, il Villarreal: il Submarino Amarillo è sostanzialmente eliminato. 

QARABAG-AJAX 2-4
Nel suo momento più difficile, l'Ajax ottiene i primi tre punti in Champions League: è 4-2 sul Qarabag, in rimonta. Gli olandesi hanno in panchina il traghettatore Fred Grim e lanciano tre giovani: dall'inizio i 2008 Mokio e Steur a centrocampo, più il 2007 Bouwman in difesa. Proprio quest'ultimo si addormenta sull'inserimento di Duran, che beffa Jaros col pallonetto: è 1-0 Qarabag dopo minuti. Dolberg e Mokio accarezzano il pari dell'Ajax, che arriva solo al 39': filtrante di Steur per Dolberg e gran tiro che vale l'1-1. Così com'era successo nel primo tempo, però, gli azeri iniziano meglio il match alla ripresa delle ostilità. Un'azione da fascia a fascia premia il Qarabag, che ritrova il vantaggio al 47' con Matheus Silva e mette pressione all'Ajax, ultimo con zero punti. La formazione ajacide reagisce ancora con Dolberg, sfiora il gol col gioiellino Konadu (2006) e domina, pareggiando i conti al 79'. Merito di Oscar Gloukh, che colpisce con un perfetto sinistro rasoterra, mentre Gaaei fa esultare ancora i tifosi ospiti all'83': tiro imparabile e 3-2. Non è ancora finita perché, all'89', Gloukh cala anche il poker. L'Ajax, che aveva segnato solo su rigore, ne fa quattro su azione e batte 4-2 il Qarabag. Azeri fermi a quota 7, la strada verso i playoff si complica.

champions league
real-city
arsenal
psg

Ultimi video

00:50
DICH MARESCA POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Maresca: "Complimenti Atalanta, da tanti anni grande realtà del calcio europeo"

02:02
DICH HERMOSO 10/12 DICH

Hermoso: "Sono arrivato qui in un momento complicato, ma ringrazio il mister"

02:13
DICH GASPERINI PRE CELTIC 10/2 DICH

Gasperini: "Non siamo mai stati molto prolifici tutto l'anno, non è un problema singolo"

01:18
DICH VANOLI PRE FIORENTINA-DINAMO

Vanoli: "Devo trovare il click nella testa giocatori"

01:19
Verso Fiorentina-Dinamo

Verso Fiorentina-Dinamo

01:32
Pulisic, febbre da gol

Pulisic, febbre da gol

02:00
Juve, la difesa soffre

Juve, la difesa soffre

02:24
Stasera Juventus-Pafos

Stasera Juventus-Pafos

02:24
Stasera Benfica-Napoli

Stasera Benfica-Napoli

01:45
Mou carico per il Napoli

Mou carico per il Napoli

02:38
La Dea che fa sognare

La Dea che fa sognare

01:58
La moviola dell'Inter

La moviola dell'Inter

02:00
Inter, brutto k.o.

Inter, brutto k.o.

02:15
DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

01:58
DICH PALLADINO POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Palladino: "Non mi spiego i due volti tra campionato e Champions"

00:50
DICH MARESCA POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Maresca: "Complimenti Atalanta, da tanti anni grande realtà del calcio europeo"

I più visti di Champions League

DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

Dal gol annullato al Liverpool al rigore reclamato dall'Inter e a quello dato ai Reds: la moviola

MCH INTER TORELLO PRE LIVERPOOL 08/12 MCH

Inter, "torello" pre Liverpool: Pio Esposito e Luiz Henrique, che trottole!

DICH DIALOGO SPALLETTI KALULU DICH

Spalletti-Kalulu, domanda e risposta sul post Napoli

Il rigore per il Liverpool e l'imbarazzo in Inghilterra: "Grave senso di ingiustizia contro l'Inter"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:05
Torino, primo blitz di Petrachi al Filadelfia: "Sono carico"
20:48
Juve: Tacconi, Brio e Bonini allo Stadium per la sfida con il Pafos
20:41
Genoa, nel cuore del centro storico il nuovo store con area ristorazione
20:13
Champions, le formazioni ufficiali di Benfica-Napoli: in mediana ancora Elmas-McTominay
20:11
Champions, le formazioni ufficiali di Juventus-Pafos: Zhegrova e David titolari