Sci alpino, CdM: Goggia in scia di Hählen e Ledecka in 2.a prova a St. Moritz

C'è la svizzera Johana Hählen in testa all'ordine d'arrivo della seconda prova cronometrata in vista della discesa di St. Moritz (Svizzera) che domani aprirà la stagione delle prove veloci nella Coppa del Mondo femminile. Partita con il pettorale 56, la padrona di casa ha fermato il cronometro sull'1'32"70, facendo meglio di 13 centesimi rispetto ad Ester Ledecka, fino aquel momento leader sulla Corviglia. Ed appena alle loro spalle, ecco Sofia Goggia e Laura Pirovano, entrambe capaci di confermare buone sensazioni in un training caratterizzato da una visibilità piatta e da uno lungostop per la brutta caduta in cui è incorsa Michelle Gisin, finita nelle reti nel tratto conclusivo del tracciato e trasportata in elicottero in ospedale per accertamenti ad un ginocchio. La bergamasca e la trentina pagano rispettivamente 21 e 22 centesimi di secondo da Hählen: entrambe a proprio agio sulla pista elvetica, soprattutto nel più tecnico tratto centrale. Ordine d'arrivo in ogni caso cortissima, con ben 8 atlete nel giro di 27 centesimi: Aicher (con salto di porta), Johnson, Weidle-Winkelmann e Gauche chiudono nella scia delle due azzurre, mentre Lindsey Vonn ha dovuto interrompere la propria discesa proprio per la caduta di Gisin, ripartendo da due terzi del tracciato una volta riaperta la pista.
Distacco di 1"29 quindi per Sara Allemand, seguita da Nicol Delago (+1"50), Elena Curtoni (+1"83), Roberta Melesi (+1"97), Vicky Bernardi (+2"19), Nadia Delago (+2"29, con salto di porta), Sara Thaler (+3"15), Carlotta De Leonardis (+4"08) e Asja Zenere (+4"29). "Non ho sciato bene oggi - ha confidato Sofia Goggia al parterre - ho avuto un po' di imperfezioni: le condizioni di visibilità erano difficili e non mi sono sentita di spingere troppo. In alcune situazioni non ho tenuto la linea che avevo in mente, ma vedevo molto poco sul terreno. La pista ha molte onde, movimenti: nel pomeriggio mi dedicherò alla video analisi e domani vedremo. So di essere stata in controllo". Concetti analoghi per Laura Pirovano: "E' stata una prova abbastanza difficile per la visibilità, molto piatta. Speriamo che sia meglio nei prossimi giorni. In queste condizioni devi prestare attenzione a tutto e questo richiede molte più energie. Anche per questo sono un po' sorpresa di vedermi a questo punto della classifica". Domani alle 10:15 prende dunque il via la prima discesa stagionale, seguita sabato da gara 2, dalle 10:45; domenica alla medesima ora il superG completerà la tappa di St. Moritz.