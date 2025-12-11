Sci alpino, CdM: Goggia in scia di Hählen e Ledecka in 2.a prova a St. Moritz

Distacco di 1"29 quindi per Sara Allemand, seguita da Nicol Delago (+1"50), Elena Curtoni (+1"83), Roberta Melesi (+1"97), Vicky Bernardi (+2"19), Nadia Delago (+2"29, con salto di porta), Sara Thaler (+3"15), Carlotta De Leonardis (+4"08) e Asja Zenere (+4"29). "Non ho sciato bene oggi - ha confidato Sofia Goggia al parterre - ho avuto un po' di imperfezioni: le condizioni di visibilità erano difficili e non mi sono sentita di spingere troppo. In alcune situazioni non ho tenuto la linea che avevo in mente, ma vedevo molto poco sul terreno. La pista ha molte onde, movimenti: nel pomeriggio mi dedicherò alla video analisi e domani vedremo. So di essere stata in controllo". Concetti analoghi per Laura Pirovano: "E' stata una prova abbastanza difficile per la visibilità, molto piatta. Speriamo che sia meglio nei prossimi giorni. In queste condizioni devi prestare attenzione a tutto e questo richiede molte più energie. Anche per questo sono un po' sorpresa di vedermi a questo punto della classifica". Domani alle 10:15 prende dunque il via la prima discesa stagionale, seguita sabato da gara 2, dalle 10:45; domenica alla medesima ora il superG completerà la tappa di St. Moritz.