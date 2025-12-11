Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci alpino, CdM: Goggia in scia di Hählen e Ledecka in 2.a prova a St. Moritz

11 Dic 2025 - 13:44

C'è la svizzera Johana Hählen in testa all'ordine d'arrivo della seconda prova cronometrata in vista della discesa di St. Moritz (Svizzera) che domani aprirà la stagione delle prove veloci nella Coppa del Mondo femminile. Partita con il pettorale 56, la padrona di casa ha fermato il cronometro sull'1'32"70, facendo meglio di 13 centesimi rispetto ad Ester Ledecka, fino aquel momento leader sulla Corviglia. Ed appena alle loro spalle, ecco Sofia Goggia e Laura Pirovano, entrambe capaci di confermare buone sensazioni in un training caratterizzato da una visibilità piatta e da uno lungostop per la brutta caduta in cui è incorsa Michelle Gisin, finita nelle reti nel tratto conclusivo del tracciato e trasportata in elicottero in ospedale per accertamenti ad un ginocchio. La bergamasca e la trentina pagano rispettivamente 21 e 22 centesimi di secondo da Hählen: entrambe a proprio agio sulla pista elvetica, soprattutto nel più tecnico tratto centrale. Ordine d'arrivo in ogni caso cortissima, con ben 8 atlete nel giro di 27 centesimi: Aicher (con salto di porta), Johnson, Weidle-Winkelmann e Gauche chiudono nella scia delle due azzurre, mentre Lindsey Vonn ha dovuto interrompere la propria discesa proprio per la caduta di Gisin, ripartendo da due terzi del tracciato una volta riaperta la pista.

Distacco di 1"29 quindi per Sara Allemand, seguita da Nicol Delago (+1"50), Elena Curtoni (+1"83), Roberta Melesi (+1"97), Vicky Bernardi (+2"19), Nadia Delago (+2"29, con salto di porta), Sara Thaler (+3"15), Carlotta De Leonardis (+4"08) e Asja Zenere (+4"29). "Non ho sciato bene oggi - ha confidato Sofia Goggia al parterre - ho avuto un po' di imperfezioni: le condizioni di visibilità erano difficili e non mi sono sentita di spingere troppo. In alcune situazioni non ho tenuto la linea che avevo in mente, ma vedevo molto poco sul terreno. La pista ha molte onde, movimenti: nel pomeriggio mi dedicherò alla video analisi e domani vedremo. So di essere stata in controllo". Concetti analoghi per Laura Pirovano: "E' stata una prova abbastanza difficile per la visibilità, molto piatta. Speriamo che sia meglio nei prossimi giorni. In queste condizioni devi prestare attenzione a tutto e questo richiede molte più energie. Anche per questo sono un po' sorpresa di vedermi a questo punto della classifica". Domani alle 10:15 prende dunque il via la prima discesa stagionale, seguita sabato da gara 2, dalle 10:45; domenica alla medesima ora il superG completerà la tappa di St. Moritz.

Ultimi video

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

I più visti di Altri Sport

rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

Razzetti: "L'emozione più bella della mia vita"

Razzetti: "L'emozione più bella della mia vita"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:03
Milano-Cortina, De Sanctis: "Parlare di più del mondo paralimpico, è peculiare"
15:49
Sci alpino, Cdm: Gisin cade in prova discesa St. Moritz, via in elicottero ma cosciente
15:37
Milano-Cortina, Malagò: "Massima partecipazione a gare paralimpiche sarebbe prima medaglia"
14:33
Pallavolo, mondiale club donne: seconda vittoria per Scandicci
13:46
Ciclismo: Santini Cycling e Lidl-Trek presentano il nuovo kit ufficiale 2026