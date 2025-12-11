Logo SportMediaset

Sci, Goggia: "Mi sento più consapevole, miglioro i dettagli"

11 Dic 2025 - 13:38

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - La Coppa del mondo di sci da' il via alle sue gare veloci, e Sofia Goggia si prepara a tornare sul podio con l'obiettivo Milano Cortina. Dopo l'oro della libera a PyeongChang 2018 e l'argento a Pechino 2022, le Olimpiadi in casa sono una ghiotta opportunita': per questo la prima discesa di stagione, domani a St. Moritz, e' un importante banco di prova. "Il mio obiettivo è tornare ai massimi livelli, gareggiare con costanza ed essere competitiva ogni fine settimana nella velocità", ha detto l'azzurra al sito della Fis. "Voglio lottare per la vittoria quando le condizioni sono giuste, ma soprattutto voglio una stagione solida e in salute che mi permetta di esprimere al meglio la mia tecnica sciistica". Goggia ha spiegato di essere sempre alla ricerca di miglioramenti marginali. "Voglio migliorare l'efficienza della mia sciata, essere veloce senza forzare troppo", ha detto. "Sto lavorando su linee più pulite, una migliore aerodinamica e sul mantenimento della stabilità nei tratti chiave dove spesso si decidono le gare". "Mi sono allenata molto in slalom gigante - ha aggiunto la bergamasca - perché credo che la tecnica dello slalom gigante sia fondamentale anche per la velocità. Ho lavorato sulla costanza, cercando di combinare istinto e tecnica in modo che l'uno rafforzi l'altro. Questa pre-stagione è stata dedicata alla ricostruzione con pazienza e determinazione. Mi sento più consapevole di ciò di cui il mio corpo e la mia mente hanno bisogno. C'è un senso di chiarezza nel mio lavoro. È più maturo, più focalizzato sull'equilibrio a lungo termine." Goggia punta a una partenza veloce questo fine settimana. "St. Moritz è un posto che amo - la sua convinzione - È impegnativo e tecnico. La prima gara di velocità arriva un po' tardi, ma ho già rotto il ghiaccio con le gare di gigante. È una pista dove bisogna attaccare con lucidità e dove l'esperienza conta davvero. Non ci sono forti riferimenti visivi, quindi non è una pista facile, ma la conosco bene." (ANSA).

