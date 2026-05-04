Italian Running Outdoor Festival: Milano capitale delle attività all'aria aperta

Il toprunner Francesco Puppi torna al festival per condividere uno sguardo autentico sulla stagione 2026: risultati, momenti difficili, infortuni e la capacità di ridefinire gli obiettivi lungo la strada. Tom Search (Tommaso Fiori), uno dei creator italiani più seguiti nel mondo dell'escursionismo (oltre 244mila follower su Instagram e autore del libro Camminario), porta al festival una serie di racconti dal cammino e consigli pratici per chi vuole avvicinarsi alla montagna. Dino Lanzaretti ci racconterà le sue ultime avventure in bici. I ragazzi di Và Sentiero attraverso le loro immagini e parole ci faranno rivivere il loro viaggio in Kirghizistan, Wafaa Amer presenterà il suo ultimo libro, raccontando le difficoltà nel confidarsi e le sue sfide personali, umane e sportive. Tanti altri ancora saranno presenti sui palchi del Festival. Da segnalare la proiezione e il successivo talk di Oro Bianco, i consigli del coach Michele Evangelisti, i workshop dei ragazzi di Dislivello +, la Marathon des Sable di Clara Donghi, il racconto trail di Martina Cumerlato, il lavoro di Medical Pirates, fino alle sessioni di Yog di Claudia Capovilla (for Outdoor People).