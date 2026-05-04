Italian Running Outdoor Festival: Milano capitale delle attività all'aria aperta
Tre giorni di incontri, talk ed esperienze per un viaggio metropolitano all'insegna dell'avventura ma non solodi Stefano Gatti
© Italian Running Outdoor Festival Press Office
Italian Running Outdoor Festival torna a Milano. Per l'occasione sono attesi nella metropoli lombarda oltre diecimila appassionati di corsa e di attività all’aria aperta. Il programma di questa edizione elenca più di cinquanta eventi, oltre ad un'area espositiva con la presenza di settanta brand. Da sabato 9 a lunedì 11 maggio al BASE Milano di Via Bergognone 34 prenderanno forma attività, talk, esperienze e un'area expo dedicata al mondo del running, del trail, dell'arrampicata, dell'alpinismo e dell'avventura all'aria aperta. Confermata per questa edizione la partnership con Wikiloc, Acqua Chiarella è l'acqua ufficiale del festival.
“I numeri dell’ultima edizione di novembre sono andati oltre ogni aspettativa: riunire quasi quindicimila appassionati in un unico festival ci conferma quanto sia grande la passione e l’energia per le attività all’aria aperta”. (Denis Piccolo, ideatore del festival)
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Sul main stage del BASE saliranno atleti, avventurieri e narratori capaci di raccontare il lato più autentico e umano dello sport outdoor. Molto ricca la shortlist dei protagonisti già confermati. Gabriele Arduini porterà il pubblico dentro il dietro le quinte di Riverbound, la sua spedizione in solitaria di cinquecento chilometri in kayak da Milano a Venezia, che prenderà il via pochi minuti dopo l'incontro milanese! Stefano Ragazzo racconterà la sua ultima scalata in solitaria sulla leggendaria Riders on the Storm (Torre Centrale del Paine), in Patagonia. Omar Di Felice racconta la Ruta del Condor: settemila chilometri in sella tra Machu Picchu e Punta Arenas, nello spazio di soli quaranta giorni.
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Il toprunner Francesco Puppi torna al festival per condividere uno sguardo autentico sulla stagione 2026: risultati, momenti difficili, infortuni e la capacità di ridefinire gli obiettivi lungo la strada. Tom Search (Tommaso Fiori), uno dei creator italiani più seguiti nel mondo dell'escursionismo (oltre 244mila follower su Instagram e autore del libro Camminario), porta al festival una serie di racconti dal cammino e consigli pratici per chi vuole avvicinarsi alla montagna. Dino Lanzaretti ci racconterà le sue ultime avventure in bici. I ragazzi di Và Sentiero attraverso le loro immagini e parole ci faranno rivivere il loro viaggio in Kirghizistan, Wafaa Amer presenterà il suo ultimo libro, raccontando le difficoltà nel confidarsi e le sue sfide personali, umane e sportive. Tanti altri ancora saranno presenti sui palchi del Festival. Da segnalare la proiezione e il successivo talk di Oro Bianco, i consigli del coach Michele Evangelisti, i workshop dei ragazzi di Dislivello +, la Marathon des Sable di Clara Donghi, il racconto trail di Martina Cumerlato, il lavoro di Medical Pirates, fino alle sessioni di Yog di Claudia Capovilla (for Outdoor People).
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Se invece la propria passione è la corsa - magari quella su sentieri polverosi - l'appuntamento imperdibile è la IF Rabbit Race al Monte Stella, la "montagnetta" di Milano: una corsa adrenalinica tra i percorsi del Parco di Monte Stella, aperta a tutti i livelli. Sessanta minuti di corsa in un loop di due chilometri e duecento metri (un centinaio di dislivello positivo), con la crew di Örök e la sua musica live punk ad animare il village gara.
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Ce n'è insomma per tutti i gusti e per tutte le declinazioni del mondo outdoor. Per gli amanti dell’arrampicata confermata la parete By Simond con i ragazzi di Crash Fest: una parete di boulder di dodici metri (alta quattro), sarà allestita nel cuore di Milano al BASE per portare l'energia del bouldering direttamente negli spazi del festival.
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Per la giornata finale di lunedì 11 maggio il festival cambierà modalità di fruizione. A weekend terminato infatti le porte si chiuderanno al pubblico per aprirsi a quel punto ai professionisti del settore. Sono attesi duecento negozi rappresentati da quattrocento negozianti da tutta Italia: una conferma del forte interesse della community retail verso l'ecosistema del festival e della sua capacità di fungere da punto d'incontro tra brand e distribuzione specializzata. Il festival premierà il Best Outdoor Store e Best Running Store di ogni provincia, un premio a votazione dal più onesto e autentico dei votanti: il consumatore finale.
L'ingresso al festival è gratuito ma è necessaria l’iscrizione attraverso le pagine web ufficiali: