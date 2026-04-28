Mourinho verso il Real Madrid: Perez vuole il ritorno dello Special One

Per il tecnico portoghese sarebbe la seconda esperienza al Real, già guidato dal 2010 al 2013. Tre stagioni e tre trofei, grazie ai quali ha creato un rapporto speciale con Perez. Tra i trionfi la vittoria della Liga nella stagione 2011-12, conquistata con il record di punti (100, primato eguagliato dal Barcellona nel 2012-13). In caso di ritorno a Madrid, Mourinho punterà sicuramente alla Champions, l’unico trofeo che non ha alzato nella capitale spagnola.

Il 63enne di Setúbal è stato però anche protagonista di alcuni episodi controversi legati al Real, tra cui le tensioni con il capitano Iker Casillas, accusato di avere “rapporti troppo amichevoli” con Puyol e Xavi.

Più recentemente, ha ricevuto pesanti critiche dal mondo Blancos per i suoi commenti dopo che Vinicius ha affermato di essere stato vittima di insulti razzisti da parte di Prestianni durante la partita di Champions del 17 febbraio. Dopo la partita, il tecnico del Benfica aveva infatti insinuato che Vinicius avesse provocato il proprio giocatore. Prestianni, che ha negato l'accusa, è stato squalificato per sei giornate dalla Uefa per "insulti omofobi" (e non razzisti).